الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وزيرة الثقافة : دعم الحرف اليدوية وتوثيق التراث أولوية

وزير الثقافة خلال جولة بالمكتبة
ايمن محمود

تفقدت الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، صباح اليوم الثلاثاء، متحف التراث بمكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح، وذلك ضمن جولتهما التفقدية لمتابعة الأنشطة الثقافية والفنية والتراثية بالمحافظة.

وشملت الجولة تفقد أقسام متحف التراث الذي يضم نماذج متنوعة من المقتنيات التراثية التي تعكس طبيعة الحياة البدوية والتراث الشعبي لأهالي مطروح وسيوة، إلى جانب زيارة المعارض الفنية المقامة داخل المكتبة، والتي تضمنت أعمالًا فنية ومشغولات يدوية ومنتجات تراثية تعبر عن الهوية الثقافية للمحافظة.

كما تفقدت وزيرة الثقافة ومحافظ مطروح معرض التراث البدوي والمشغولات اليدوية السيوية، والذي يضم مجموعة من المنتجات اليدوية التي تشتهر بها واحة سيوة، من أعمال التطريز، والسجاد، ومنتجات الخوص، والمشغولات البيئية التي تعكس مهارة المرأة السيوية والحفاظ على الطابع التراثي الأصيل.

أشادت وزيرة الثقافة بالمستوى المتميز للمعروضات وما تحمله من قيمة ثقافية وتراثية كبيرة، مؤكدة أهمية الحفاظ على التراث الشعبي والحرف اليدوية باعتبارها جزءًا من الهوية المصرية، والعمل على دعم الحرفيين وتشجيع الصناعات التراثية وفتح آفاق لتسويقها والتعريف بها.

من جانبه، أكد محافظ مطروح حرص المحافظة على الاهتمام بالتراث البدوي والسيوي والحفاظ عليه، من خلال دعم المعارض والأنشطة الثقافية والتراثية، مشيرًا إلى أن مطروح تمتلك تنوعًا ثقافيًا وتراثيًا مميزًا يعكس تاريخ وعادات وتقاليد أبناء المحافظة.

كما استمع الجانبان إلى شرح حول محتويات المتحف والمعارض الفنية، والجهود المبذولة للحفاظ على التراث المحلي وتوثيقه، بالإضافة إلى دعم المواهب الفنية والشبابية بالمحافظة من خلال الفعاليات الثقافية والمعارض المتنوعة.

وتأتي الجولة في إطار اهتمام وزارة الثقافة ومحافظة مطروح بدعم الأنشطة الثقافية والتراثية، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية في نشر الوعي والحفاظ على الهوية المصرية والتراث الشعبي بالمحافظات الحدودية.

