الرئيس عون: خيار المفاوضات يهدف إلى وقف معاناة اللبنانيين وفرنسا شريك أساسي في دعم الاستقرار

أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون رئيس أركان رئاسة الجمهورية الفرنسية الجنرال ڤانسان جيرو، خلال استقباله في قصر بعبدا مساء اليوم تقدير لبنان للجهود التي يبذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمساعدة لبنان في مواجهة الأزمة الراهنة الناتجة عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتصعيد العسكري في الجنوب، مؤكداً أن الاتصالات المستمرة مع الجانب الفرنسي تعكس حرصاً مشتركاً على دعم لبنان وإنهاء حالة الحرب.

وتناول اللقاء الأوضاع الميدانية في الجنوب والخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار، إضافة إلى الاجتماعات التي تُعقد في واشنطن للتحضير لبدء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

وشدد الرئيس عون على أن خيار المفاوضات الذي اعتمده لبنان يهدف إلى وقف معاناة أبناء الجنوب واللبنانيين عموماً، عارضاً ما وصفه بالممارسات العدوانية الإسرائيلية من تفجير للمنازل واستهداف للمدنيين وجرف للأراضي.

كما بحث الجانبان مرحلة ما بعد انسحاب قوات “اليونيفل” من الجنوب مطلع العام المقبل، حيث رحب الرئيس عون برغبة فرنسا ودول أوروبية أخرى في الإبقاء على قوات لها في الجنوب لمساندة الجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول المعنية. وأكد أهمية استمرار الدعم الفرنسي للجيش اللبناني في مجالات التدريب والتجهيز، إلى جانب ضرورة عقد مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي ومؤتمر إعادة الإعمار اللذين سبق أن دعا إليهما الرئيس ماكرون.

وتطرق البحث أيضاً إلى العلاقات اللبنانية ـ السورية والتنسيق القائم بين البلدين، لا سيما في ملف ترسيم الحدود البرية استناداً إلى الخرائط والمستندات الفرنسية العائدة إلى فترة الانتداب. وفي ختام اللقاء، جدد الرئيس عون تعازيه باستشهاد العسكريين الفرنسيين العاملين في “اليونيفل”، مؤكداً أن القضاء اللبناني يواصل تحقيقاته لكشف ملابسات حادثة استهداف الدورية الفرنسية وتوقيف المتورطين.