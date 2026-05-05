بسبب مكان انتظار السيارة.. ضبط مهندس تعدى على جارته بالنزهة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من جارها لقيامه بالتعدى عليها بالسب وإحداث تلفيات بسيارتها حال توقفها بمنطقة النزهة بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة) وبسؤالها قررت بتضررها من (جارها) لقيامه بالتعدى عليها بالسب بسبب خلافات حول مكان إنتظار سيارتها.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مهندس – مقيم بذات العنوان).. وبسؤاله قرر بحدوث خلافات بينه وبين القائمة على النشر لذات السبب ، ونفى تعديه عليها بالسب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.