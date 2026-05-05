سافر لخدمة الحجاج.. وفاة شاب بأزمة قلبية في مكة

لفظ شاب من أبناء مدينة فرشوط بقنا ، أنفاسه الأخيرة أثناء تواجده لخدمة زوار بيت الله الحرام فى مكة المكرمة بالسعودية.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء مدينة فرشوط بقنا، عقب سناعهم نبأ وفاة ابن مدينتهم الذى يتمتع بسمعة طيبة وعلاقات ود مع الكثير من الشباب والعائلات بالمدينة.

كما تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأصدقاء وأبناء عائلة الشاب المتوفى، إلى سرادق عزاء للشاب المتوفى، مشيدين بأخلاقه، سائلين المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكان محمود علي عبد المجيد النجار ٣٥ عاماً، توفى بعد فى الحرم المكى، عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، أثناء مشاركته فى خدمة زوار بيت الله الحرام.

وأشار أقارب المتوفى، إلى أن الشاب الفقيد سافر مع مكتب سفريات للمشاركة فى أعمال خدمة حجاج بيت الله الحرام، خلال موسم الحج، إلا أنه توفى بأزمة قلبية خلال عمله بمكة المكرمة.

