الأرصاد تُحذر من شبورة كثيفة وارتفاع تدريجي في الحرارة بدءاً من الخميس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً تفصيلياً بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 7 مايو وحتى الإثنين 11 مايو 2026، كشفت فيه عن موجة من الارتفاع الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

الظواهر الجوية الجوية المتوقعة



أوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد زيادة في درجات الحرارة تتراوح مابين 2 إلى 3 درجات مئوية. وتوقعت الأرصاد أن تتراوح العظمى في القاهرة والوجه البحري بين 27 و30 درجة، بينما تصل في جنوب البلاد إلى ذروتها مسجلة ما بين 33 و38 درجة مئوية.

وعن تفاصيل حالة الطقس اليومية، أشار البيان إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، ويتحول إلى مائل للحرارة نهاراً، بينما يبقي مائلاً للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وشددت الهيئة على ظهور شبورة مائية صباحاً (من 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، مؤكدة أنها قد تكون كثيفة أحياناً.

نشاط الرياح:

من المتوقع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة طوال فترة البيان.

درجات الحرارة العظمى (من الخميس إلى الإثنين):

القاهرة والوجه البحري: تبدأ بـ 27 درجة يوم الخميس وتصل إلى 30 درجة بحلول يوم الإثنين.

السواحل الشمالية: تتراوح ما بين 23 و27 درجة مئوية.

شمال الصعيد: تشهد ارتفاعاً ملحوظاً من 28 درجة يوم الخميس لتسجل 35 درجة يومي الأحد والإثنين.

جنوب الصعيد: تسجل أعلى معدلاتها، حيث تبدأ بـ 33 درجة وتصل إلى 38 درجة مئوية اعتباراً من يوم السبت.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية، نظراً للتغيرات السريعة الحادة التي تشهدها خرائط الطقس خلال فصل الربيع.