خبير إدارة أزمات: 2026 قد يشهد القضاء على قوات الدعم السريع ونهاية الحرب

أكد اللواء دكتور أمين إسماعيل مجذوب، خبير إدارة الأزمات السوداني، أن الأوضاع في السودان تشهد تصعيدًا خطيرًا، في ظل استهداف مطار الخرطوم، بالتزامن مع تطورات ميدانية متسارعة على عدة جبهات.

وأوضح أمين إسماعيل مجذوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن جبهات النيل الأزرق تشهد تصعيدًا عسكريًا متزايدًا، يترافق مع تفاقم حاد في الأوضاع الإنسانية، نتيجة استمرار محاولات الاختراق الميداني واتساع موجات النزوح.

إنهاء الصراع

وأضاف أمين إسماعيل مجذوب، أن قوات الدعم السريع تلجأ إلى استخدام الطائرات المسيرة لتعويض خسائرها في المواجهات مع الجيش السوداني، في محاولة لإبطاء تقدم القوات النظامية على الأرض، وأشار إلى أن العام الجاري قد يشهد نهاية قوات الدعم السريع ونهاية الحرب، لافتًا إلى أن فرض عقوبات على القوات وقادتها من شأنه أن يُسرع من إنهاء الصراع خلال هذا العام.