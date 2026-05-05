قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخرها الأردن.. هذه الدول حجبت المواقع الإبا.حية بداخلها
براتب 13 ألف جنيه.. وظائف خالية بشروط سهلة
أكسيوس : البيت الأبيض أرسل رسالة خاصة لإيران قبل عملية هرمز الجديدة
عبدالله السعيد أفضل لاعب في مباراة الزمالك وسموحة
ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك والأهلي
آرسنال يتقدم أمام أتليتكو مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول
أمام وزير الصحة | مقترح برلماني بتخصيص بند بالموازنة لتوفير أجهزة قياس السكر بدون وخز للأطفال
البابا تواضروس: القوانين وحدها لا تصنع بيتا سعيدا.. والوعي هو الضمانة الحقيقية لاستقرار الأسرة
بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق
أبو العينين: مصر نجحت في حماية الشبكة الاجتماعية رغم الظروف الدولية
الحكومة الإسرائيلية تقر تمديد حالة الطوارئ أسبوعين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استشاري صحة نفسية: مش مجرد قانون.. ما يحدث داخل الأسرة المصرية على وشك التغيير

أرشيفية
أرشيفية

في ظل الجدل المتصاعد حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، تتجه الأنظار إلى ملامح هذا التشريع الذي يسعى لإعادة تنظيم العلاقات الأسرية في مصر بشكل أكثر توازنًا وعدالة، خاصة مع التغيرات الاجتماعية المتسارعة التي يشهدها المجتمع. 

وبين مطالب بالحماية والضبط، وتخوفات من بعض البنود، يبرز البعد النفسي والاجتماعي كأحد أهم المحاور لفهم تأثير القانون على استقرار الأسرة. 

وفي هذا السياق، يكشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، في تصريحات خاصة، رؤيته لأبعاد القانون الجديد، وكيف يمكن أن يسهم في الحد من الأزمات الأسرية وبناء بيئة أكثر استقرارًا.

القانون الموحد.. لماذا أصبح ضرورة الآن؟

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، أن وجود قانون موحد للأحوال الشخصية في مصر لم يعد رفاهية، بل ضرورة ملحة فرضتها طبيعة المجتمع وتعقيد العلاقات الأسرية، قائلاً: “الدولة كانت في حاجة حقيقية لتشريع ينظم منظومة الزواج بكل تفاصيلها، في ظل مجتمع تجاوز تعداده 100 مليون نسمة”.

وأضاف هندي أن الفلسفة الأساسية للقانون الجديد تقوم على “الوقاية قبل العلاج”، موضحًا: “القانون لا ينتظر وقوع الأزمة ليتدخل، بل يسعى من البداية لتفادي المشكلات، وهو ما يعكس فهمًا حديثًا لطبيعة العلاقات الأسرية في المجتمع المصري”.

الخطوبة تحت مظلة القانون.. نهاية المنطقة الرمادية

وفيما يتعلق بمرحلة الخطوبة، أشار إلى أنها كانت تمثل “منطقة رمادية” تفتقر لتنظيم قانوني واضح، قائلاً: “تنظيم هذه المرحلة خطوة مهمة للحد من النزاعات، خاصة الخلافات المادية مثل استرداد الشبكة، والتي كانت تتسبب في أزمات نفسية واجتماعية للأسر، وقد تدفع البعض للعزوف عن الزواج خوفًا من تلك التعقيدات”

تقنين العلاقات قبل الزواج.. هل يقلل تأخر سن الزواج؟

وتابع: “تقنين الخطوبة يسهم بشكل مباشر في تقليل الضغوط المجتمعية والوصمة التي قد تلحق بالطرفين عند فشل العلاقة، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع ويحد من ظاهرة تأخر سن الزواج”.

وعن الطلاق، أكد هندي أن القانون الجديد “أنصف المرأة نفسيًا واجتماعيًا”، موضحًا: “تمت إزالة الصورة الذهنية السلبية المرتبطة بالمطلقة، كما أن سرعة إجراءات النفقة الفورية تمثل نقلة مهمة تمنع التلاعب وتوفر حماية اقتصادية للأبناء”.

وأشار إلى أن تأخير النفقة كان ينعكس بشكل مباشر على الأطفال، قائلاً: “الأزمات المادية بعد الطلاق قد تؤدي إلى اضطرابات نفسية خطيرة مثل القلق والاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس، وبالتالي فإن سرعة الحسم في هذه الملفات تحمي التوازن النفسي للأسرة”.

وفيما يخص حماية الطفولة، شدد هندي على أن تجريم زواج الأطفال يمثل “خطوة حاسمة”، مضيفًا: “فرض عقوبات على الولي والمأذون سيحد من هذه الظاهرة التي كانت وراء مشكلات مجتمعية كبيرة، مثل ارتفاع نسب الطلاق المبكر والأمية، فضلًا عن المخاطر الصحية والوفيات الناتجة عن الحمل المبكر”.

وأوضح أن هذا التوجه “يضمن بناء أجيال أكثر توازنًا من الناحية النفسية والجسدية”، وهو ما ينعكس على مستقبل المجتمع ككل.

وفي سياق الحفاظ على الهوية، قال هندي إن اشتراط وضوح الديانة في الزواج “يساهم في الحد من بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري”، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الثوابت الثقافية والاجتماعية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية مراعاة بعض التفاصيل عند الصياغة النهائية للقانون، قائلاً: “هناك نقاط تحتاج إلى مراجعة واقعية، مثل تنظيم الرؤية الجماعية للأجداد بما يتناسب مع بعد المسافات، وكذلك إعادة النظر في عقوبة حبس الزوج حال عدم إخطار الزوجة الثانية، حتى لا يدفع ذلك البعض للجوء إلى الزواج العرفي”.

وشدد هندي على أن “القانون في مجمله يمثل نقلة نوعية حقيقية في حماية الأسرة وحقوق الإنسان في مصر، إذا تم تطبيقه بشكل متوازن يراعي الواقع الاجتماعي”.

قانون الأحوال الشخصية الجديد قانون الأحوال الشخصية حالات الطلاق الناحية النفسية ارتفاع نسب الطلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

الدولار

3 جنيهات دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن بمصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأه في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

ازالة تعديات جنوب بورسعيد

بورسعيد تواصل الضرب بيد من حديد .. إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية | صور

ميناء دمياط

ميناء دمياط يعتزم توظيف أحدث النظم التكنولوجية للتكامل مع سلاسل الإمداد العالمية

محافظ بورسعيد: التوسع في المساحات الخضراء وتطوير الحدائق العامة لتعزيز جودة الحياة

محافظ بورسعيد : التوسع في المساحات الخضراء وتطوير الحدائق العامة لتعزيز جودة الحياة | صور

بالصور

بعد تفشيه على متن السفينة .. أعراض فيروس هانتا وطرق الانتقال ووسائل الوقاية

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار بإطلالة روحانية وتتصدر التريند العالمي

إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع الزقازيق ومنيا القمح | صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

وكيل صحة الشرقية وعميد طب الزقازيق يناقشان التوسع في خدمات تنظيم الأسرة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد