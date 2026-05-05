بسمة وهبة عن القانون الجديد : الجواز العرفي ملهوش قيمة.. «الورقة يبلها ويشرب مايتها»

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها تعيش حالة من الحلم كإمرأة تدافع عن حقوق المرأة، موضحة أن هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، لا يزال قيد النقاش والحوار المجتمعي وقد يخضع لتعديلات، لكنها عبّرت عن أمل كبير في أن يتحقق هذا المشروع لما فيه من دعم للمرأة وتنظيم لحقوقها.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، هذا القانون – في حال إقراره – سيغير الكثير فيما يتعلق بالزواج العرفي، موضحة: «الجوز اللي كان بيضرب عرفي ويتجوز ويخبي، نو نو نو.. بعد المشروع ده، الورق ده بتاع العرفي مش معترف بيه إلا في حالتين: حالة دعوى إثبات النسب، وحالة دعوى طلب التفريق»، مؤكدة، أن هذه الأوراق كأنها لم تعد ذات قيمة قانونية فعلية إلا في نطاق ضيق جدًا.

ما يُعرف بالزواج العرفي

وتابعت بسمة وهبة، أنّ ما يُعرف بالزواج العرفي سيكون بلا أثر قانوني حقيقي خارج تلك الحالات المحددة، مضيفة: «يعني الورقة دي كأنها كده قطعناها ورميناها في الماية، بلها واشرب ميتها». ودعت النساء إلى الفرح