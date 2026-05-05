بسمة وهبة للسيدات: «لو جوزك بيهددك إنه يتجوز عليكي.. قوليله كان فيه وخلص»

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها توجه رسالة لكل سيدة عاشت شعور الألم عندما تزوج عليها زوجها، أو للزوجات اللاتي يتعرضن لتهديد مستمر من أزواجهن بالزواج من أخرى، مؤكدة أن المرحلة القادمة قد تحمل تغييرات مهمة في هذا الملف.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنها تخاطب أيضًا كل سيدة تعيش في خوف دائم من أن يتزوج زوجها عليها دون علمها، أو من يستخدم هذا الأمر كوسيلة تهديد داخل العلاقة الزوجية، مؤكدة أن هذا الأسلوب لم يعد مقبولًا في الوقت الحالي.

وتابعت: «عايزة أقول لكل ست عايشة في رعب إن جوزها يتجوز عليها من غير ما تعرف، أو اللي جوزها ما زال بيهددها إنه هيتجوز عليكي، قوليله كان فيه وخلص.. مبقاش».

وأوضحت أن هناك مناقشة داخل مجلس النواب لمشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، ينظم مسألة الزواج الثاني بشكل مختلف، بحيث لا يكون القرار منفردًا من الزوج فقط، وإنما يرتبط بضوابط وإجراءات واضحة.

وواصلت: «كان فيه.. بس دلوقتي فيه مناقشة مشروع قانون جديد مقدماه الحكومة في مجلس النواب، إنه في حال إن الزوج عاوز يتزوج.. اتفضل حبيبي؟ لا مش هقولك اتفضل حبيبي.. أنا مديلتكش الإذن، ما هو لازم إذن كتابي.. خدت الإذن من الزوجة الأولى؟ لأ.. وعلى فكرة بقى كمان الإذن ده مش إذن شفوي، لأ ده كتابي.. بالورقة».

ليس مجرد موافقة شفوية

وأكدت بسمة وهبة في حديثها أن الاتجاه المطروح يشير إلى أن الإذن يجب أن يكون كتابيًا موثقًا، وليس مجرد موافقة شفوية، في إطار مناقشات تشريعية تهدف إلى تنظيم هذه المسألة بصورة أكثر وضوحًا.