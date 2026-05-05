بسمة وهبة تحذر: السؤال الأخطر “أنا ناقصني إيه؟” يبدأ بعد الخيانة الزوجية

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الزوجة عندما تفاجأ بزواج زوجها عليها، تمر بصدمة نفسية قوية جدًا، وتشعر بإحساس عميق بالخيانة وعدم التصديق، وكأن الواقع تغير فجأة أمامها، مشيرةً، إلى أن هذه اللحظة تكون نقطة تحول صعبة في حياتها.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ المرأة في هذه الحالة تبدأ في فقدان ثقتها بنفسها، وتطرح أسئلة مؤلمة مثل: “هو أنا فيَّ ناقص إيه؟”، وهنا تبدأ دوامة داخلية من الألم والغيرة الشديدة، التي تأكلها نفسيًا وتزيد من شعورها بالخذلان، ومع الوقت يتحول هذا الشعور إلى قلق واكتئاب واضحين.

البيئة النفسية المضطربة

وتؤكد بسمة وهبة أن خطورة هذه الحالة لا تتوقف عند الزوجة فقط، بل قد تمتد آثارها إلى الأبناء إن وُجدوا، حيث يمكن أن ينتقل إليهم القلق والاكتئاب بشكل غير مباشر، نتيجة البيئة النفسية المضطربة التي تعيشها الأم، مما يترك أثرًا طويل المدى على الأسرة بأكملها.