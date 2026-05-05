بسمة وهبة: فقدان الثقة بالنفس يبدأ حين تدخل الخيانة حياة الزوجة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ هناك نماذج من السيدات يتعرضن لأنواع متعددة من الضرر في حياتهن، ضرر مش بسيط إطلاقًا، بل يشمل الضرر العاطفي والنفسي والاجتماعي والمادي في آن واحد، موضحة، أن هذه الصدمات تأتي أحيانًا بشكل مفاجئ جدًا، وبدون أي تمهيد أو نقاش، وهو ما يجعل وقعها أقسى وأشد.



وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ المشاعر الناتجة عن هذا النوع من الصدمات تؤدي إلى ولادة شعور داخلي عميق بالخيانة داخل نفس المرأة. وكأنها تعيش مع الخيانة كأنها كيان آخر يشاركها حياتها اليومية، فتفقد معها الإحساس بالأمان والاستقرار.

فقدان الثقة

وأكدت أن هذا الانهيار ليكون نفسيًا فقط، بل يمتد ليهز الaاستقرار العaام في حياة المرأة، فتبدأ في فقدان الثقة، ويظهر القلق والاكتئاب بشكل واضح، وكأن الحالة النفسية بالكامل تتعرض لانهيار تدريجي ينعكس على حياتها كلها.