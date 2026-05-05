بسمة وهبة: مفيش ست هتترمي في الشارع بعد القانون الجديد





قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ هناك تطورًا تشريعيًا جديدًا يتمثل في إعداد وثيقة ستُرفق بقسيمة الزواج، تكون معنية بتحديد حقوق والتزامات المرأة، خاصة فيما يتعلق بالنفقة والحضانة والمسكن، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل نقلة مهمة في حماية حقوق الزوجة.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ هذه الوثيقة تهدف إلى منع بعض الممارسات التي تحدث بعد الخلافات الزوجية، موضحة: «الرجالة اللي بتروح تتجوز وترمي الست لما تقوله طلقني مش قادرة أستحمل، ويقفل الباب ومش بيبقى له دعوة بيها»، مؤكدة أن هذا الواقع يجب أن يتغير من خلال القانون الجديد.

وتابعت بسمة وهبة أن هذه الوثيقة ستكون لها قوة تنفيذ مباشر، ووصفتها بأنها بمثابة «سلاح للزوجة تاخدي بيه حقك».

عدم تشريد المرأة

وواصلت أن الهدف هو ضمان عدم تشريد المرأة أو تركها دون حقوق واضحة، قائلة إن القانون في حال تطبيقه لن يسمح بأن تُترك أي سيدة في الشارع أو تُحرم من حقوقها، مشددة على أن هذه الحالات تحدث بالفعل على أرض الواقع.