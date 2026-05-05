العراق يؤكد استعداده للمساهمة في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، موقف العراق الداعم للمسار الدبلوماسي واعتماد الحوار لحل النزاعات واحتواء الأزمات"، معربا عن استعداد بغداد المساهمة في لعب دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الزيدي تلقى اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي هنأه بتكليفه رسميًا بتشكيل حكومة العراق الجديدة.

وأشار إلى أن الاتصال تم خلاله استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتعزيزها، و اتفق الجانبان على تبادل الزيارات في المرحلة المقبلة.