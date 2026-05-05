تفاصيل تأسيس محمد رمضان جمعية MR1 الخيرية

أعلن النجم محمد رمضان، عن تحضيره لـ تأسيس جمعيةMR1 الخيرية إنترناشيونال.



وقال رمضان خلال تواجده بمدينة برشلونة بإسبانيا :"احنا شغالين حاليا على تأسيس أول جمعية خيرية انترناشيونال، مش بس هتخدم اهالينا في مصر ولكن كمان أهلنا في الوطن العربي وأهلنا في قارة إفريقيا الغالية".



وتابع: "زي ما انتوا شركائي في كل حاجة حلوة وصلتلها وحققتها.. انتوا كمان شركائي في كل خير بعمله وهعمله".



وأضاف رمضان: "اشتراكاتكم كلها هى مساهمة بسيطة في الجمعية الخيرية اللي أنا بأسسها وهتشوفوا حاجة هتبسطكم.. ثقة في الله".



محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه “أسد” في دور السينما المصرية بدءا من 14 مايو، وفي العالم العربي من 21 مايو الجاري.



وتدور أحداثه في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد، ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد.

