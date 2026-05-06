تبدأ من 20 جنيهًا.. 3 شرائح سعرية لمونوريل شرق النيل مع اشتراكات مخفضة وتشغيل مجاني 3 أيام

تتجه وزارة النقل إلى تطبيق نظام تسعير جديد لمونوريل شرق النيل يعتمد على عدد المحطات، مع طرح اشتراكات مخفضة للركاب، بالتزامن مع التشغيل التجريبي المجاني لعدة أيام مع الافتتاح.

أسعار تذاكر المونوريل

وكشف مصدر مطلع لصدى البلد أن أسعار التذاكر ستنقسم إلى ثلاث شرائح، تبدأ من 20 جنيهًا لعدد 5 محطات، وترتفع إلى 40 جنيهًا لـ10 محطات، بينما تتراوح بين 60 و80 جنيهًا لعدد 20 محطة، في إطار نظام مرن يراعي اختلاف مسافات الرحلات.

وأضاف المصدر أن الوزارة تدرس طرح اشتراكات شهرية بأسعار مخفضة مقارنة بالتذاكر الفردية، لتشجيع الاستخدام اليومي للمونوريل، خاصة للعاملين في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى اتجاه لإتاحة استخدام المونوريل مجانًا لمدة 3 أيام متتالية بدءًا من يوم الافتتاح غدا الأربعاء، بهدف تعريف المواطنين بالخدمة الجديدة وتحفيز الإقبال عليها.

وبحسب مصادر بهيئة الأنفاق لصدى البلد، فإن التشغيل الأولي للمرحلة الأولى سيبدأ من محطة المشير طنطاوي حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الأربعاء، من الساعة 6 صباحًا حتى 6 مساءً يوميًا، ضمن خطة الدولة لتوسيع شبكة النقل الجماعي الحديثة وربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية.