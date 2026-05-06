ساري هاني يضع بصمته الموسيقية على فيلم «الورشة» ويُواصل حضوره في أبرز الأعمال الفنية

يواصل الموسيقار ساري هاني نشاطه الفني المكثف، حيث يتولى مهمة تأليف الموسيقى التصويرية لفيلم "الورشة"، الذي يجري التحضير لطرحه قريبًا في دور العرض، وسط توقعات بأن يحظى باهتمام جماهيري واسع لما يضمه من نجوم بارزين في الكوميديا.

ويأتي فيلم "الورشة" كعمل اجتماعي كوميدي تدور أحداثه داخل بيئة شعبية، حيث يرصد مجموعة من المفارقات الإنسانية والمواقف الساخرة التي تنبع من الحياة اليومية، مقدمًا قضايا قريبة من الجمهور بأسلوب بسيط يعتمد على الكوميديا الواقعية.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، في مقدمتهم هشام ماجد وأكرم حسني ومصطفى غريب، إلى جانب كل من محمد شاهين ومحمد علاء وآية سماحة، بالإضافة إلى نوران ماجد، في توليفة فنية تجمع بين الخبرة والوجوه الشابة.

وفي سياق متصل، يواصل ساري هاني حضوره في عدد من المشاريع الفنية الأخرى، حيث يعمل أيضًا على وضع الموسيقى التصويرية لفيلم "علشان خاطر جليلة"، بطولة طه دسوقي، والمقرر عرضه قريبًا.

كما كان له حضور لافت في الدراما التلفزيونية من خلال مشاركته في مسلسل "إفراج"، الذي قام ببطولته عمرو سعد، وحقق تفاعلًا ملحوظًا خلال عرضه في موسم رمضان الماضي، بمشاركة مجموعة من النجوم، من بينهم تارا عماد وحاتم صلاح وعمر السعيد ودنيا ماهر وسماء إبراهيم وعبدالعزيز مخيون.

وتدور أحداث مسلسل "إفراج" حول شخصية "عباس الريس"، الذي يخرج من السجن بعد 15 عامًا، مثقلًا بالندم على ماضيه، في رحلة إنسانية معقدة يسعى خلالها لمواجهة أخطائه ومحاولة استعادة ما تبقى من حياته.

ويعكس تواجد ساري هاني في هذه الأعمال تنوعًا في اختياراته الفنية، وقدرته على تقديم موسيقى تصويرية تدعم الدراما وتُثري التجربة البصرية، ما يعزز من حضوره كأحد أبرز الأسماء في مجال التأليف الموسيقي خلال الفترة الحالية.