الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عمرها 60 عامًا ومازالت على الطرقات.. شاهد سيارة موستانج النادرة

تجسد قصة "مايك راسل" وسيارته الأسطورية "شيلبي موستانج GT350" موديل 1967 أسمى معاني الوفاء والارتباط بين الإنسان والآلة، حيث استمر راسل في قيادة وامتلاك هذه السيارة النادرة لقرابة 60 عامًا دون انقطاع.

ومنذ أن اشتراها من الوكيل المعتمد في ستينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا في عام 2026، ظلت هذه الشيلبي تؤدي المهمة التي صُنعت من أجلها وهي الانطلاق فوق الطرقات، لتصبح رمزًا حيًا على صمود السيارات الكلاسيكية إذا ما حظيت بعناية فائقة وحب حقيقي. 

وتعد هذه السيارة "تحفةً ميكانيكيةً" نادرةً، ليس فقط بسبب عمرها، بل لأنها لا تزال تحتفظ بحالتها الأصلية دون ترميم (Unrestored)، مما يمنحها قيمةً تاريخيةً لا تقدر بثمن في أوساط جامعي السيارات حول العالم.

مواصفات استثنائية وتوقيع تاريخي من "كارول شيلبي" يزين قمرة القيادة

لا تقتصر ندرة هذه النسخة على حالة صاحبها فحسب، بل تمتد لتشمل مواصفات فنية قلما تجدها في طرازات الستينيات؛ حيث تأتي مزودةً بشاحن خارق (Supercharger) من المصنع، وهو خيار كان نادرًا جدًا في ذلك الوقت ويمنح السيارة أداءً رياضيًا استثنائيًا. 

وما يزيد من عظمة هذه السيارة هو وجود توقيع الأسطورة "كارول شيلبي" شخصيًا عليها، مما يجعلها وثيقةً تاريخيةً تسرد حقبةً ذهبيةً من صناعة السيارات الأمريكية. 

ورغم مرور عقود طويلة، لا تزال المحركات تصدح بقوتها المعهودة، مما يثبت أن الجودة الميكانيكية والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة يمكن أن يصنعا آلةً تتحدى الزمن وتظل قادرةً على العطاء بامتياز في عام 2026.

مستقبل "الشيلبي" الأسطورية.. إرث عائلي أو مقتنىً متحفي للأجيال القادمة

مع وصول مايك راسل إلى هذه المرحلة المتقدمة من العمر مع سيارته، بدأ يفكر مليًا في مستقبل هذا الإرث العظيم، حيث يأمل أن تظل السيارة ضمن نطاق العائلة ليتوارثها الأبناء والأحفاد، أو أن يتم التبرع بها لمتحف متخصص لضمان الحفاظ عليها كشاهد على عصر السرعة والأناقة. 

إن قصة راسل ليست مجرد تقرير عن سيارة قديمة، بل هي درس في الصيانة والولاء يثبت أن السيارة ليست مجرد وسيلة انتقال، بل هي رفيق درب يشيخ مع صاحبه ويحفظ ذكرياته. 

وبفضل هذا الإصرار على القيادة اليومية، تظل هذه الشيلبي GT350 تلهم عشاق المحركات في عام 2026، مؤكدةً أن الابتكارات الحقيقية هي تلك التي تترك أثرًا لا يمحوه مرور الزمن.

