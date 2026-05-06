تعطل سفينة هندية في بحر العرب وتدخل عاجل للبحرية الباكستانية

نجحت البحرية الباكستانية، في إنقاذ طاقم سفينة هندية تقطعت بها السبل في بحر العرب ، بعد تعرضها لعطل فني مفاجئ أثناء رحلتها من سلطنة عُمان إلى الهند.

وبحسب ما أفادت به وكالة “رويترز” للأنباء، فقد كانت السفينة "جوتام" تقل 7 أفراد، بينهم 6 هنود وإندونيسي، قبل أن تتعطل وتطلب الاستغاثة.

وأشار الجيش الباكستاني، إلى أنه تم الدفع بسفينة "كشمير" التابعة لهيئة السلامة البحرية للمشاركة في عملية الإنقاذ، حيث قدمت الدعم الطبي والغذائي والفني لضمان سلامة الطاقم واستقرار السفينة، في خطوة أكدت جاهزية البحرية للتعامل مع الطوارئ الإنسانية في البحار دون اعتبار للحدود.