حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

واحد من رجال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، مسطرا بدمائه صفحة من صفحات الشرف والتضحية، هو الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي، الذي استشهد في شمال سيناء، وكان مثالا للانضباط والالتزام، مؤمنا برسالته في حماية الأرض والعرض.

ولد الشهيد في قرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ونشأ على قيم الانضباط، حتى التحق بالقوات المسلحة وتخرج ضمن الدفعة 150 معهد ضباط الصف المعلمين، ليكون واحدا من رجال قوات المظلات، ذلك السلاح الذي لا يقبل إلا أصحاب الإرادة الصلبة والعزيمة الاستثنائية.

تميز الشهيد بتفوقه العسكري، حيث حصل على عدد من الفرق، ما جعله من العناصر المتميزة في قوات المظلات.

وفي العاشر من سبتمبر عام 2022، كتب البطل فصله الأخير في سجل المجد العسكري، حينما شارك في مواجهة مباشرة مع عناصر إرهابية بمنطقة جلبانة بقطاع المحور الساحلي في شمال سيناء، هناك، لم يتراجع، ولم يتردد، بل قاتل بثبات الأبطال ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية، حتى نال شرف الشهادة، مدافعا عن تراب مصر في سيناء.

رحل الجسد، لكن تبقى ذكراه خالدة في ذاكرة الوطن، ويظل اسمه محفورا في سجل الأبطال الذين ضحوا من أجل مصر وشعبها.

