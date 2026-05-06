قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نبيه بري: عراقجي أكد لنا أن لبنان جزء من أي اتفاق بين واشنطن وطهران
مدبولي لـ"صدى البلد": إنشاء أول مصنع لإنتاج المادة الخام للأدوية لكسر الاحتكار العالمي
النيابة تحقق مع البلوجر دنيا فؤاد حول جمع تبرعات لعلاج السرطان بالإسماعيلية
حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور
محافظ البحيرة تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025-2026
بعد احتجاز عضوين من أسطول صمود.. الأمم المتحدة: إيصال المساعدات ليس جريمة
بعد احتجاز عضوين من أسطول صمود.. الأمم المتحدة: إيصال المساعدات ليس جريمة
اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)
الأردن يفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو
الخارجية الإيرانية: لم نسلم بعد ردنا على الورقة الأمريكية للوسيط الباكستاني
مصدر يكشف حقيقة ترك وزير الصحة قاعة اجتماع النواب غاضبا
معسكر مايو.. وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي
الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي
محمد إبراهيم

واحد من رجال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، مسطرا بدمائه صفحة من صفحات الشرف والتضحية، هو الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي، الذي استشهد في شمال سيناء، وكان مثالا للانضباط والالتزام، مؤمنا برسالته في حماية الأرض والعرض.

ولد الشهيد في قرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ونشأ على قيم الانضباط، حتى التحق بالقوات المسلحة وتخرج ضمن الدفعة 150 معهد ضباط الصف المعلمين، ليكون واحدا من رجال قوات المظلات، ذلك السلاح الذي لا يقبل إلا أصحاب الإرادة الصلبة والعزيمة الاستثنائية.

تميز الشهيد بتفوقه العسكري، حيث حصل على عدد من الفرق، ما جعله من العناصر المتميزة في قوات المظلات.

وفي العاشر من سبتمبر عام 2022، كتب البطل فصله الأخير في سجل المجد العسكري، حينما شارك في مواجهة مباشرة مع عناصر إرهابية بمنطقة جلبانة بقطاع المحور الساحلي في شمال سيناء، هناك، لم يتراجع، ولم يتردد، بل قاتل بثبات الأبطال ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية، حتى نال شرف الشهادة، مدافعا عن تراب مصر في سيناء.

رحل الجسد، لكن تبقى ذكراه خالدة في ذاكرة الوطن، ويظل اسمه محفورا في سجل الأبطال الذين ضحوا من أجل مصر وشعبها.

لمشاهدة الفيديو أضغط هنا

القوات المسلحة المتحدث العسكري حكاية بطل شمال سيناء سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

انقطاع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

ترشيحاتنا

المتهمة

جمعت تبرعات.. القبض على البلوجر دنيا فؤاد بعد ادعائها مرضها بالسرطان

إحالة المتهم لفضيلة المفتي

إحالة أوراق نائب إخواني سابق للمفتي لتورطه في حرق مركز شرطة العدوة بالمنيا

النيابة الإدارية

بالصور.. النيابة الإدارية تعاين حادث اندلاع حريق بمحل في ميدان الجيزة تسبب في اختناق طالبات المدرسة الإعدادية المجاورة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

القوات المسلحة تشارك في فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والإبداع

القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من الفعاليات المجانية بمحافظة البحيرة

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة.. احذرها

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

المزيد