تفاصيل مشاجرة بين طالب وفرد أمن بمول تجارى في التجمع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أفراد الأمن الإدارى بأحد المولات التجارية لقيامهم بالتعدى على نجلها بالضرب وإحداث إصابته وإتلاف هاتفه المحمول بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1/الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بحدوث مشادة بين نجل القائمة على النشر (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان) و (فرد أمن إدارى بالمول المشار إليه)، وقرر الأول بتضرره من الثانى لمنعه من دخول المول بدون وجه حق والتعدى عليه بالسب والضرب وإتلاف هاتفه المحمول، وبسؤال الثانى قرر بإنصراف الأول ووالدته "القائمة على النشر" عقب قيامهما بركن السيارة خاصتهما داخل المول، وفى وقت لاحق عاد الطالب وبصحبته صديقه للخروج بالسيارة وحال منع فرد الأمن لصديقه من الدخول ومنعه من إستخدام السيارة دون والدته قام الطالب بالتعدى عليه بالسب مما أدى لتعديهما على بعضهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الطرفين.