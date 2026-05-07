قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الأمريكي: مقاتلة تستهدف ناقلة نفط إيرانية في خليج عُمان
10 شروط للمشاركة في أعمال لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
4 قتلى و33 مصاباً في غارة إسرائيلية استهدفت صيدا جنوب لبنان
الدفاعات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين كانتا في طريقهما إلى موسكو
التواء المبابيض.. هل يشكل خطرا محتملا عليكِ؟
استشهاد 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة
«لو أثقلتك الهموم وغلبك الضيق».. ردّد هذا الدعاء النبوي
الحكومة: سداد 714 مليون دولار لشركات البترول الأجنبية.. والانتهاء من المديونية قريبا
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي سريعاً
الإفتاء توضح حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة.. ربا أم تجارة مشروعة؟
بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

غسل 80 مليون جنيه في شراء عقارات.. تاجر مخدرات يواجه هذه العقوبة

أموال
أموال
معتز الخصوصي

اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة. 

إطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بالقليوبية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات) .

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (80) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

عقوبة غسيل الأموال

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.
 

الأجهزة الأمنية المواد المخدرة عنصر جنائى غسـل 80 مليون جنيه الأنشطة التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

الذهب

متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيفية الوقاية منه؟

سؤال يثير الجدل

مضاد أبي..سؤال يثير الجدل بإمتحان متداول لـ3 ابتدائي|والأهالي يسخرون: الإجابة أمي طبعا

الدولار

هبوط مفاجئ في أسعار الدولار.. وهذه قيمته في بنك مصر

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

الامارات

الإمارات ترفض مزاعم إيران وتؤكد تمسكها الكامل بسيادتها وحقها في الرد

ميلانيا وترامب

سخرت من زوجها.. ميلانيا ترامب تشعل موجة من الضحك داخل البيت الأبيض

ترشيحاتنا

مي عبد الحميد

بشرى سارة.. إرسال ملفات العملاء المطابقين لشروط "سكن لكل المصريين 7”

الدواجن

ارتفاعات متتالية في أسعار الدواجن.. اعرف هتشتريها بكام النهاردا

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار: مصر قاعدة إقليمية للصادرات البيلاروسية..ومشروع متكامل لإنتاج الألبان المجففة

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد