قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة توافق على طلب بعض الوزارات بالتعاقد لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية
يانيك فيريرا سبب إيقاف القيد رقم 16 للزمالك
الزمالك يطلب حكاما أجانب لمباراة سيراميكا كليوباترا
الرئيس السيسي: أمن واستقرار سلطنة عمان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
وزير النقل: تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل الشهر المقبل
زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات
أول ولادة طبيعية ببلاش .. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
7 حالات لإنهاء الخطوبة في مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين| تعرف عليها
نقل النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهري
مصر وقطر تكثفان التنسيق لخفض التصعيد الإقليمي ودعم المسار التفاوضي
علامات الحزن تسيطر على نجل هاني شاكر في جنازته
شاحنة الفول المجروش تكشف أخطر محاولة لتهريب آثار بالمليارات عبر نويبع.. تأجيل الحكم إلى 3 يونيو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 190 بـ 3 آلاف طن مساعدات للأشقاء

قافلة "زاد العزة .. من مصر إلى غزة"
قافلة "زاد العزة .. من مصر إلى غزة"
أ ش أ

أعلن الهلال الأحمر المصري أن قافلة "زاد العزة .. من مصر إلى غزة" حملت في يومها الـ190 ، عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، حاملة نحو نحو 3,700 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة .

وذكر الهلال الأحمر، في بيان اليوم الأربعاء، أن القافلة احتوت على سلال غذائية، دقيق، مستلزمات طبية، مواد إغاثية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع، كما عزز الهلال مد أهالي القطاع بالاحتياجات الأساسية من: ملابس، بطاطين، مشمعات، وخيام لإيواء المتضررين، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 960 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس 2025 بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس 2025 وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.

كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة، ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة..وتم استئناف إدخال المساعدات لغزة في مايو 2025 وفق آلية نفذتها سلطات الاحتلال وشركة أمنية أمريكية رغم رفض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمخالفتها للآلية الدولية المستقرة بهذا الشأن.

وأعلن جيش الاحتلال "هدنة مؤقتة" لمدة 10 ساعات (الأحد 27 يوليو 2025) وعلق العمليات العسكرية بمناطق في قطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وواصل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) بذل الجهود من أجل إعلان اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل إطلاق الأسرى والمحتجزين، حتى تم التوصل فجر يوم 9 أكتوبر 2025، إلى اتفاق ما بين حركة حماس وإسرائيل حول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشرم الشيخ بوساطة مصرية أمريكية قطرية وجهود تركية.

ودخلت المرحلة الثانية من الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من يوم (الاثنين 2 فبراير 2026) بعد استكمال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وتسليم رفات آخر محتجز إسرائيلي وفق المرحلة الأولى من الاتفاق، حيث تم السماح بدخول الفلسطينيين إلى قطاع غزة وخروج المصابين والجرحى لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية بعد فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري.

الهلال الأحمر المصري قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة المساعدات الإنسانية الشاملة الشاحنات في اتجاه قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

الطواف حول الكعبة

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟.. اعرف الحكمة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء

تحركات جديدة في سعر الدولار صباح اليوم.. إلى أين وصل الآن؟

جهاز

كروت الشحن دون تغيير.. تحريك أسعار بعض الباقات الانترنت بنسبة تتراوح بين 9% و15%.. انفوجراف

ترشيحاتنا

الزمالك

بعثة الزمالك تصل العاصمة الجزائرية استعدادا لخوض نهائي الكونفدرالية

كريم رمزي

بعد 15 عاما.. كريم رمزي يكشف عن تجربته مع إصابة نجله بالتوحد

سعد سمير

سعد سمير : الحمد لله موسم صعب وطويل وهدفه واضح

بالصور

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

فيروس مميت في صمت.. هانتا ينتقل من الفئران للإنسان| اعرف الأعراض؟

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

إزالة 149 حالة تعد على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أطباء يحذرون: تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير

تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير
تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير
تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد