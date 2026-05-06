الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الرئيس السيسي يؤكد لـ السلطان هيثم أن أمن السلطنة جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.. ويشدد على أهمية خفض التصعيد

صدى البلد

الرئيس السيسي:

  • أمن واستقرار السلطنة جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
  • ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التوتر الإقليمي
  • أهمية الحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط
  • يحب العمل على تسوية الأزمة الراهنة عبر الوسائل السلمية

السلطان هيثم:

  • نقدر الموقف المصري الثابت والداعم للسلطنة
  • نشيد بالجهود المصرية لخفض التصعيد وتسوية الأزمات الإقليمية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الرئيس تضامن مصر ودعمها الكامل لسلطنة عُمان، مشددًا على أن أمن واستقرار السلطنة، وسائر الدول العربية، يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدّد على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التوتر الإقليمي، مثمنًا في هذا السياق الدور البنّاء الذي تضطلع به سلطنة عُمان، ومستعرضًا الجهود المصرية المبذولة لتحقيق ذات الهدف. 

كما أكد الرئيس أهمية الحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتجنب التصعيد، والعمل على تسوية الأزمة الراهنة عبر الوسائل السلمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السلطان هيثم بن طارق أعرب عن تقديره للموقف المصري الثابت والداعم لسلطنة عُمان، فضلًا عن الجهود المصرية الحثيثة لخفض التصعيد وتسوية الأزمات الإقليمية بالسبل السلمية.

كما أشاد جلالته بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا الحرص على مواصلة تعزيزها.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق خلال الاتصال على تكثيف التشاور والتنسيق السياسي بين مصر وسلطنة عُمان إزاء مختلف الملفات، بما في ذلك سبل استعادة واستدامة الاستقرار الإقليمي.

