مياه الغربية تراجع تنفيذ مشروع أكبر محطة معالجة للصرف الصحي العملاقة بطنطا

أجرى اللواء مهندس محمد عبدالفتاح يوسف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، جولة ميدانية لمراجعة موقع تنفيذ مشروع أكبر محطة معالجة للصرف الصحي العملاقة بمدينة طنطا، الجاري إنشاؤها بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي ضمن مشروع تحسين جودة مياه الصرف الصحي بمصرف كيتشنر، والوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ.

توجيهات محافظ الغربية

وأشار، إلى أن المشروع ينفذ بطاقة تصميمية: 100 ألف م³/يوم، مع توسعات مستقبلية لتصل إلى 150 ألف م³/يوم، والمحطة ستخدم أهالي مركز ومدينة طنطا، وتعد نقلة نوعية في تحسين البيئة والخدمات،مشددا على سرعة الانتهاء من المشروع وفق المخطط الزمني المحدد.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تفقد المرحلة الثالثة التي تعمل بطاقة 60 ألف م³/يوم، والمرور على مراحل المعالجة المختلفة بالمحطة، وتابع تجربة وتشغيل المولدات الاحتياطية، موجها بأهمية نظافة الموقع العام والالتزام بالصيانة الدورية لكافة المعدات لضمان استمرارية وكفاءة التشغيل.

رفع كفاءة الخدمات

أكد رئيس الشركة، أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الشركة تضع على رأس أولوياتها الوصول لأعلى مستوى من رضا المواطنين.