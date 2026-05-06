إنجاز تاريخي.. حقوق عين شمس أول فريق عربي يتأهل لنهائي مسابقة محكمة صورية دولية

في إنجازٍ تاريخي غير مسبوق، نجح فريق كلية الحقوق - جامعة عين شمس في أن يصبح أول فريق عربي يتأهل إلى المباراة النهائية في مسابقة محكمة صورية دولية، وذلك في أول مشاركة له في مسابقة المحكمة الصورية حول اختصاص محكمة العدل الدولية في إبداء الآراء الاستشارية بشأن المسائل الدولية المتعلقة بقضايا الهجرة واللجوء، والتي تنظمها جامعة أمستردام الحرة (Vrije Universiteit Amsterdam)، بما يعكس التميز الأكاديمي والقدرات العلمية لطلاب الكلية على المستوى الدولي.

في إنجازٍ تاريخي غير مسبوق، نجح فريق كلية الحقوق - جامعة عين شمس

ويأتي هذا الإنجاز تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور رامي ماهر صادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبدعم كامل من الجامعة، وبمتابعة مستمرة من الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق، والأستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم الشافعي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وقد حقق فريق كلية الحقوق إنجازًا متميزًا بتأهله إلى الدور النهائي، حيث من المقرر أن يواجه فريق جامعة أنتويرب ببلجيكا في المباراة النهائية، والمزمع عقدها في 17 يونيو 2026، والتي تنظمها جامعة أمستردام الحرة.

وشهدت التصفيات الأولية منافسة قوية بين جامعات مرموقة من مختلف أنحاء العالم، حيث نجح فريق الكلية في التأهل بعد منافسات مع فرق من أوروبا وآسيا وأفريقيا، من بينها جامعة كينت، ومعهد الدراسات السياسية بباريس، وجامعة غِنت، وجامعة أمستردام الحرة، وجامعة أنتويرب ببلجيكا، وجامعة محمد الأول، وجامعة أديس أبابا.

ويُعد هذا الإنجاز مصدر فخر كبير، خاصةً أنه تحقق في أول مشاركة للفريق في هذه المسابقة الدولية، فضلًا عن حصوله على أعلى مجموع نقاط خلال التصفيات نصف النهائية.

ويعكس هذا الإنجاز اهتمام الكلية بتنمية مهارات طلابها في الترافع وكتابة المذكرات القانونية، وحرصها على تشجيعهم للمشاركة في الأنشطة الأكاديمية الدولية.

ويتكون الفريق من الطلاب التالي اسماءهم :

• أدهم ياسر فاروق كامل (الفرقة الرابعة – الشعبة الإنجليزية)

• محمود حازم عبد الرؤوف دخيل (الفرقة الرابعة – الشعبة الإنجليزية)

• مريم أحمد فوزي سليمان (الفرقة الرابعة – الشعبة الإنجليزية)

• ميريت مجدي رمزي يعقوب (الفرقة الثالثة – الشعبة الإنجليزية)

ويأتي هذا النجاح ثمرة تدريبات مكثفة استمرت لعدة أشهر، حيث يتولى تدريب الفريق الأستاذة/ نيرة عبد التواب إبراهيم جاد الله - وكيل أول النيابة بالنيابة الإدارية، وهي إحدى خريجات الشعبة الإنجليزية المتفوقات، ومن الرائدات اللاتي كان لهن السبق في المشاركة في مسابقات المحاكمات الصورية منذ عام 2013، والدكتورة بسمة عادل السن - مدرس القانون الدولي العام ونائب مدير مكتب التعاون الدولي بالكلية، وذلك تحت إشراف الدكتور/ أحمد فتحي خليفة - مدرس القانون الجنائي و مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الحقوق.