قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
تحرك حاملة طائرات فرنسية نحو البحر الأحمر استعدادا لمهمة محتملة في مضيق هرمز
مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء.. بعد قليل
تداول فيديو لطلاب يُمزقون الكتب بجوار مدرسة بالمنيا ..ومطالب بتدخل المسئولين
رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة
بسبب إبستين.. وزير التجارة الأمريكي يمثل أمام مجلس النواب
الـ var سيد الموقف.. 10 مشاهد مثيرة بلقاء الأهلي وانبي| صور
قضية رقم 16.. نادى الزمالك في قبضة الفيفا| تفاصيل مثيرة
العكلوك وزكي يبحثان من القاهرة دعم وتعزيز القضية الفلسطينية
على كرسي متحرك.. ممدوح عباس يودع الفنان الزملكاوي هاني شاكر
واشنطن بوست: الضربات الإيرانية دمرت 228 هدفا أمريكيا بالشرق الأوسط
الجنيه المصري يصعد بقوة في مواجهة الدولار بالبنوك.. ماذا يحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجاز تاريخي.. حقوق عين شمس أول فريق عربي يتأهل لنهائي مسابقة محكمة صورية دولية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

في إنجازٍ تاريخي غير مسبوق، نجح فريق كلية الحقوق - جامعة عين شمس في أن يصبح أول فريق عربي يتأهل إلى المباراة النهائية في مسابقة محكمة صورية دولية، وذلك في أول مشاركة له في مسابقة المحكمة الصورية حول اختصاص محكمة العدل الدولية في إبداء الآراء الاستشارية بشأن المسائل الدولية المتعلقة بقضايا الهجرة واللجوء، والتي تنظمها جامعة أمستردام الحرة (Vrije Universiteit Amsterdam)، بما يعكس التميز الأكاديمي والقدرات العلمية لطلاب الكلية على المستوى الدولي.

في إنجازٍ تاريخي غير مسبوق، نجح فريق كلية الحقوق - جامعة عين شمس

ويأتي هذا الإنجاز تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور رامي ماهر صادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبدعم كامل من الجامعة، وبمتابعة مستمرة من الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق، والأستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم الشافعي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وقد حقق فريق كلية الحقوق إنجازًا متميزًا بتأهله إلى الدور النهائي، حيث من المقرر أن يواجه فريق جامعة أنتويرب ببلجيكا في المباراة النهائية، والمزمع عقدها في 17 يونيو 2026، والتي تنظمها جامعة أمستردام الحرة.
وشهدت التصفيات الأولية منافسة قوية بين جامعات مرموقة من مختلف أنحاء العالم، حيث نجح فريق الكلية في التأهل بعد منافسات مع فرق من أوروبا وآسيا وأفريقيا، من بينها جامعة كينت، ومعهد الدراسات السياسية بباريس، وجامعة غِنت، وجامعة أمستردام الحرة، وجامعة أنتويرب ببلجيكا، وجامعة محمد الأول، وجامعة أديس أبابا.

ويُعد هذا الإنجاز مصدر فخر كبير، خاصةً أنه تحقق في أول مشاركة للفريق في هذه المسابقة الدولية، فضلًا عن حصوله على أعلى مجموع نقاط خلال التصفيات نصف النهائية.

ويعكس هذا الإنجاز اهتمام الكلية بتنمية مهارات طلابها في الترافع وكتابة المذكرات القانونية، وحرصها على تشجيعهم للمشاركة في الأنشطة الأكاديمية الدولية.
ويتكون الفريق من الطلاب التالي اسماءهم :
• أدهم ياسر فاروق كامل (الفرقة الرابعة – الشعبة الإنجليزية) 
• محمود حازم عبد الرؤوف دخيل (الفرقة الرابعة – الشعبة الإنجليزية) 
• مريم أحمد فوزي سليمان (الفرقة الرابعة – الشعبة الإنجليزية) 
• ميريت مجدي رمزي يعقوب (الفرقة الثالثة – الشعبة الإنجليزية)

ويأتي هذا النجاح ثمرة تدريبات مكثفة استمرت لعدة أشهر، حيث يتولى تدريب الفريق الأستاذة/ نيرة عبد التواب إبراهيم جاد الله - وكيل أول النيابة بالنيابة الإدارية، وهي إحدى خريجات الشعبة الإنجليزية المتفوقات، ومن الرائدات اللاتي كان لهن السبق في المشاركة في مسابقات المحاكمات الصورية منذ عام 2013، والدكتورة بسمة عادل السن - مدرس القانون الدولي العام ونائب مدير مكتب التعاون الدولي بالكلية، وذلك تحت إشراف الدكتور/ أحمد فتحي خليفة - مدرس القانون الجنائي و مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الحقوق.

فريق كلية الحقوق كلية الحقوق جامعة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

الطواف حول الكعبة

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟.. اعرف الحكمة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

جهاز

كروت الشحن دون تغيير.. تحريك أسعار بعض الباقات الانترنت بنسبة تتراوح بين 9% و15%.. انفوجراف

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

شبهة ممارسات احتكارية.. تحقيق بريطاني في بايبال وفيزا وماستر كارد

املة الطائرات "شارل ديجول"

فرنسا تنفي استهدافها بعد هجوم على سفينة شحن في مضيق هرمز

صورة تعبيرية

“طمس الهوية”.. احتجاج على “محو فلسطين” من المتحف البريطاني

بالصور

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

فيروس مميت في صمت.. هانتا ينتقل من الفئران للإنسان| اعرف الأعراض؟

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

إزالة 149 حالة تعد على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد