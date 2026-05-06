تطوير ورفع كفاءة قسم العمليات بمستشفى الرمد في دمياط

قام الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، بافتتاح أعمال صيانة ورفع كفاءة قسم العمليات بمستشفى طب وجراحة العيون "الرمد" بمدينة دمياط.

​جاء الافتتاح بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة وعدد من نواب البرلمان بغرفتيه .

وتفقد " المحافظ" التجهيزات التي شهدها القسم والتي شملت تحديث شامل لغرفة العمليات وأنظمة التعقيم وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية لجراحات العيون والشبكية وذلك من خطة مديرية الصحة

وأكد" الدكتور حسام الدين فوزي" خلال جولته أن ملف الصحة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة،لافتًا إلى استمرار الجهود لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى .

