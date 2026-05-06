مفاجأة وزير الاتصالات: الموبايل المصري يصل الأسواق الأمريكية.. وإنتاج 10 ملايين جهاز في 2025

قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات، إن الدولة نجحت فى إنتاج 10 ملايين تليفون مصري خلال عام 2025، وتم التصدير للعديد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك 220 خدمة رقمية تقدم على منصة مصر الرقمية، وستتم إضافة 50 خدمة رقمية هذا العام على المنصة.

وقال الدكتور رأفت هندي وزير الاتصالات إن قطاع الاتصالات حقق نموا أكثر من 19% مشيرا الى ان الحكومة توفر مناخ جيد للاستثمار في قطاع الاتصالات مشيرا الي ان القطاع جذب استثمارات ب 3.5 مليار دولار.

وأضاف وزير الاتصالات أنه سيتم إضافة 50 خدمة رقمية في منصة مصر الرقمية هذا العام لافتا إلى أنه تم اضافة خدمة إصدار كعب العمل من المنصة والذي تسهل علي المواطنين الكثير .

وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق بتحريك أسعار بعض الخدمات في قطاع الاتصالات مشيرا الى ان الشركات كانت تريد زيادة أسعار أكثر من الذي تمت الموافقة عليه .

وأشار وزير الاتصالات تم إتاحة باقة إنترنت أرضي تبدا بـ 150 جنيها بدلا 210 جنيهات لافتا إلى ان الجهاز أقر إتاحة كافة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني على شبكات الإنترنت بعد نفاذ الباقة .

وأشار الى انه تم الموافقة على ثبات سعر دقيقة الصوت للمحمول وأسعار كروت شحن الرصيد وكذلك أسعار المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.