الأردن يفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو

فاز ممثل الأردن، أمين عام وزارة التربية والتعليم للشئون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو، وذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط.

وذكرت وزارة التربية والتعليم الأردنية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن الفوز يعكس مكانة الأردن إقليميا ودوليا، ويؤكد ثقة الدول الأعضاء في كفاءاته، خاصة في ظل الدور الفاعل للمملكة داخل المنظمة.

وأضافت أن هذا المنصب يأتي تتويجًا لجهود الأردن في دعم العمل المشترك داخل الإيسيسكو، وتعزيز مجالات التعليم والعلوم والثقافة، إلى جانب ترسيخ قيم الحوار والسلام والتنمية المستدامة في العالم الإسلامي.

وأشار البيان إلى أن الفوز يعكس أيضا نجاح التحركات الدبلوماسية الأردنية والتنسيق مع الدول الأعضاء، مؤكدا استمرار المملكة في دعم أهداف المنظمة والتعاون مع أجهزتها المختلفة خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن منظمة الإيسيسكو تضم 53 دولة عضوًا موزعة على مناطق أفريقيا والعالم العربي وآسيا وأمريكا اللاتينية.