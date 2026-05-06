رئيس أذربيجان ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية يعززان الشراكة الإستراتيجية

التقى ستقبل إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان اليوم /الأربعاء/ مع الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لإجراء محادثات رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك قبيل انعقاد اجتماع تاريخي في العاصمة الأذربيجانية.

يأتي هذا الاجتماع في لحظة محورية، حيث تستعد جمهورية أذربيجان لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 في باكو، في الفترة من 16 إلى 19 يونيو المقبل تحت شعار "التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام".

وخلال الاجتماع، أعرب الرئيس علييف عن تقديره للشراكة المتميزة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وللعلاقة الخاصة التي تربط أذربيجان بالبنك منذ انضمامها إليه عام ١٩٩٢.

من جانبه، أكد الدكتور الجاسر مجدداً على الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وأذربيجان.

وأسفر هذا التعاون عن تمويل تنموي بقيمة ١.٨ مليار دولار تقريباً في قطاعات الزراعة والموارد المائية والطاقة والنقل والخدمات المالية على مدى أكثر من ثلاثة عقود.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مجدداً التزام البنك الراسخ بدعم رؤية أذربيجان ٢٠٣٠ من خلال مشاركة أوسع وأعمق من جانب المجموعة ومؤسسات القطاع الخاص التابعة لها.

وأشار إلى أن هذا الالتزام سيُتوَّج باستراتيجية الشراكة القادمة للدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع أذربيجان (٢٠٢٧-٢٠٣١)، وهي إطار طموح يُتوقع أن يُوسِّع نطاق التعاون في مجالات رئيسية، تشمل التنويع الاقتصادي، والتكامل الإقليمي، والبنية التحتية، والتمويل الإسلامي، والتنمية المستدامة.

وأشاد الجاسر بالرئيس علييف وحكومة أذربيجان على الاستعدادات الممتازة الجارية للاجتماعات السنوية، وأعرب عن ثقته في قدرة البلاد على تنظيم حدث ناجح.

وأكد أن هذه الاجتماعات ستشكل منصة هامة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ودفع الحوار حول أولويات التنمية المشتركة، وإبراز التحول الاقتصادي المذهل الذي شهدته أذربيجان منذ أن عقدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتها السنوية الأخيرة في باكو عام 2010.