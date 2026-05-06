إسرائيل تتحرك بحذر تجاه واشنطن.. وخبير: تل أبيب ترى الحرب خيارا لتغيير إيران

قال اللواء حابس الشروف، مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إن إسرائيل تتعامل بحذر مع التطورات الأخيرة في العلاقات الأمريكية الإيرانية، خاصة ما يتعلق بتعليق ما يُعرف بـ"مشروع الحرية".

الاستقرار في المنطقة

وأوضح الشروف، خلال مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وقف الحرب لا يصب في مصلحة إسرائيل، التي ترى أن استمرار الصراع هو السبيل الوحيد لتقويض إيران وتغيير نظامها، وإنهاء نفوذها الإقليمي وأذرعها المسلحة، بما يحقق الاستقرار في المنطقة.

عرقلة أي مسارات تفاوضية أو دبلوماسية

وأضاف أن هناك تقاربًا نسبيًا في الرؤية بين واشنطن وتل أبيب، إلا أن الولايات المتحدة تتبنى مقاربة مختلفة، في الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل على عرقلة أي مسارات تفاوضية أو دبلوماسية جارية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما يشمل التصعيد في لبنان وغزة، بهدف تعطيل أي جهود قد تؤدي إلى تهدئة مع طهران.

هجوم على إيران

وأشار الشروف إلى أن إسرائيل تدرك أن الولايات المتحدة لن تسمح لها حاليًا بشن هجوم على إيران، لكنها في الوقت ذاته تواصل الاستعداد لأي سيناريو محتمل، مؤكدًا أنها قد تلجأ إلى تنفيذ ضربات جديدة إذا حصلت على ضوء أخضر أمريكي في المستقبل.