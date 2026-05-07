فضل الصلاة في جوف الليل.. أسرار قيام الليل وأعظم الأوقات لاستجابة الدعاء

تعد الصلاة في جوف الليل من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله، فهي وقت السكون والخشوع حيث ينزل الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيستجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويقضي الحوائج، لذا يبحث كثيرون عن فضل قيام الليل، وأفضل وقت لصلاة التهجد، وأدعية جوف الليل المستجابة، لما في هذا الوقت من بركة عظيمة وأجر كبير، وفي السطور التالية نتعرف على فضل الصلاة في جوف الليل.

فضل الصلاة في جوف الليل

يعد قيام الليل ليس فقط عبادة، بل سر الطمأنينة وراحة القلب، ومفتاح الفرج وتيسير الأمور، وهو دأب الصالحين. من جانبها، بيّنت دار الإفتاء إن صلاة القيام من السُنة المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد مدح الله تعالى عباده الذين هم أهل الجنة بأنهم: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ [السجدة: 16]، وقال تعالى مادحًا لهم أيضًا: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ [الذاريات: 17].

وروى مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»، وهي تُصَلَّى مثنى مثنى، كما ورد بالسؤال؛ وذلك لرواية "الصحيحين" عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ».

8 فضائل الصلاة في جوف الليل

حدد العُلماءُ فضائل الصلاة في جوف الليل منها:

1- عناية النبيّ - عليه الصّلاة والسّلام - بقيام اللّيل حتى تفطّرت قدماه، فقد كان يجتهدُ في القيام اجتهاداً عظيماً.

2- قيامُ اللّيل من أعظم أسبابِ دخول الجنّة.

3- قيامُ اللّيل من أسباب رَفع الدّرجات في الجنّة.

4- المحافظونَ على قيام اللّيل مُحسنونَ مُستحقّون لرحمة الله وجنّته، فقد مدح الله أهل قيام اللّيل، وعدَّهم في جملة عباده الأبرار.

5-مدح الله أهل قيام اللّيل في جملة عباده الأبرار، فقال - عزَّ وَجَل -: (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا).

6- قيام اللّيل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.

7-قيامُ اللّيل مُكفِّرٌ للسّيئاتِ ومنهاةٌ للآثام.

8-شرفُ المُؤمن قيام اللّيل.

9-قيامُ اللّيل يُغْبَطُ عليه صاحبه لعظيم ثوابه، فهو خير من الدّنيا وما فيها.

دعاء جميل بعد الصلاة في جوف الليل

يستحب للمصلي بعد الانتهاء من الصلاة في جوف الليل أن يردد الأدعية التي تجلب له خير الدنيا والآخرة، فهي من أوقات التي يرجى أثناءها استجابة الدعوات ومن أفضل الأدعية أن يقول المصلي: