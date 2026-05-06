هددها بالصور الخاصة ومزقـ.ها.. القصة الكاملة لليلة الغدر بعروس المعصرة

كشف والد شهد أحمد، ضحية واقعة التعدي من خطيبها بمنطقة المعصرة، تفاصيل جديدة حول الواقعة، مؤكدًا أن المتهم كان قد هدد ابنته بنشر صور خاصة لها عبر مواقع وبرامج مخلة، وهو ما كان السبب الرئيسي وراء فسخ الخطوبة.

وقال والد شهد أحمد، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن المتهم، الذي كان يعمل سائقًا، لم يلتزم خلال فترة الخطوبة بتجهيز مسكن الزوجية في الوقت المتفق عليه، ما تسبب في خلافات متكررة بين الطرفين، قبل أن تتصاعد الأزمة إلى تهديدات مباشرة بنشر صور شخصية للفتاة، بل وتهديده هو شخصيًا.

وأشار إلى أنه اتخذ قرار فسخ الخطوبة حفاظًا على ابنته، بعدما تأكد أنه "لن يكون أمينًا عليها"، على حد تعبيره.

إصابتها بـ 28 طعنة

وأضاف أن الواقعة المأساوية حدثت عقب عودة ابنته من عملها، حيث أقدم المتهم على التعدي عليها مستخدمًا سلاحًا أبيض، ما أسفر عن إصابتها بـ 28 طعنة.