شهد ضحية خطيبها بـ 28 طعنة : قالّي هحسر قلب أمك عليكي

قالت شهد أحمد ضحية خطيبها بـ28 طعنة، إنّها تبلغ من العمر 21 عاما، وتعمل كاشير في أحد المطاعم من الساعة الثالثة حتى الحادية عشرة: "كنت طالعة ومفيش أي حاجة ومعرفش، قلت لخطيبي خلاص كل واحد فينا يروح لحاله ومعرفش إنه هيتربص لي. هو كان بيبعتلي تهديدات ع التليفون، أنا هقتلك، أنا هخليكي زي نيرة، أنا هحسر قلب أمك عليكي. بس ما جاش في دماغي إنه هيقدر يعمل فيا حاجة".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّها لم تكن تتوقع أن يحاول قتلها، لأنهما كانا يحبان بعضهما: " أنا ساكنة في الدور السادس، وكنت طالعة من شغلي، جاية من أكل عيشي، وكنت رايحة اكل وأقعد وأنام على سريري، لقيته بعد كدة طالع على السلم، لقيته جاي في وشي وحط إيده على بقي.. هو كان مستخبي ع السلم، و أنا كنت طالعة شقتنا ومفيش حاجة ومسلمة على الجيران، ولسه جاية من شغلي مفيش أي حاجة".

أنا هحسر قلب أمك عليكي

وتابعت: "كان عمال يخبط في صدري لأني عمالة أصوت وكتم نفسي ومش قادرة أطلع نفس، في الآخر لما وقعت في الأرض وقبل ما يخبط في دماغي بيقولي: مش أنا قلتلك إن أنا هحسر قلب أمك عليكي؟ راح خبطني في دماغي وراح جاري".