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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خفاش كسر قلبي.. والدة ضحية المعصرة تروى تفاصيل مأساوية| فيديو

صدى البلد

قالت والدة أحمد الشهير بـ"كولا" ضحية مشاجرة المعصرة إن نجلها دفع حياته ثمنا لشهامته.

وأضافت والدة المجنى عليه ان المتهم الشهير بـ خفاش قتل نجلها بأبشع الطرق، حيث سدد له طعنة بالخنجر فى قلبه، وأنها انهارت من البكاء عندما شاهدت نجلها فى المشرحة أثناء تغسيله.

وتابعت الأم بصوت مكلوم : "كسروا قلبى على ابنى ونفسى قلبى يبرد".

وقرر قاضي المعارضات بجنوب القاهرة ، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل سائق أثناء فض مشاجرة بالمعصرة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المعصرة بلاغا من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة وقتيل، لينتقل رجال الأمن إلى المكان، لفحص البلاغ الذي ورد إلى شرطة النجدة، لتجد جثة المجني عليه وتقبض على المتهم، فتحرر محضر وتمت إحالته إلى النيابة.

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وقال المتهم خلال تحقيقات النيابة إنه تشاجر مع آخرين أمام محطة مترو المعصرة في حلوان، وتصادف مرور المجني عليه في الشارع، وهو يعمل سائقا على توكتوك يمتلكه، وحاول التدخل لفض المشاجرة، إلا أنه أصيب بطعنة نافذة، كما أنه يعرف المجني عليه وتربطه به علاقة ليست قوية، ولكنه لم يقصد قتله، وأصيب نتيجة ضربة طائشة تفاداها الطرف الآخر، فأصابت المجني عليه، ما أدى إلى وفاته في الحال، بعد إصابته بنزيف حاد، ولم يتم إسعافه سريعا.

واستمعت النيابة إلى أقوال والدة المجني عليه "أحمد. إ" سائق توكتوك، بأتن ابنها يخرج كل يوم في الصباح للبحث عن رزقه، فهو يعمل على مركبة التوكتوك الذي يمتلكه، كما أنه هادئ الطباع، ولا يعرف طريق الخناقات والمشاكل، يخرج صباحا ليعود ليلا، بعد انتهاء عمله على التوكتوك، كما أنها لم ترَ ما حدث، ولكن شهود العيان من الحاضرين للمشاجرة حكوا لها تفاصيل ما حدث، موضحة أن نجلها كان يسير بالتوكتوك الخاص به، وتفاجأ بوجود مشاجرة في الشارع لأشخاص يعرف بعضهم فتدخل لفضها مع بعض المواطنين، ولم يكن يعرف أنها ستكون نهايته، موضحة أن المجني عليه تدخل لفض المشاجرة، فأصيب بطعنة نافذة في الصدر، لتوجه اتهاما إلى الشاب المتهم بالتخلص من نجلها وقتله، حيث أنه من المسجلين خطرا، ولديه سجل جنائي، كما أنه شقيق أيضا مسجل خطر، وبعض أفراد الأسرة لديهم معلومات جنائية.

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