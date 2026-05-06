تفاصيل صادمة في واقعة المعصرة.. والد الضحية: 28 طعنة وقطع أوتار اليد

أكد والد شهد أحمد ضحية التعدي من خطيبها بالمعصرة، أن ابنته تعرضت لإصابات بالغة نتيجة الاعتداء، شملت طعنات في القدم واليد، ما أدى إلى قطع كامل في أوتار اليد.

وقال والد شهد أحمد، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل"، أن الاعتداء تسبب أيضًا في إصابات خطيرة بمنطقة الفم، فضلًا عن طعنة في الجمجمة، مشيرًا إلى أن ابنته فقدت الإبصار في عينها اليمنى جراء تلك الإصابات.

وشدد على تمسكه بالحصول على القصاص العادل، مؤكدًا رفضه التام لأي محاولات للتنازل عن القضية مقابل أموال، قائلاً إنه لا يمكنه المتاجرة بدم ابنته.

كما كشف عن تعرضه لتهديدات مستمرة من والد المتهم، لافتًا إلى أنه حاول مساومته من أجل التنازل عن القضية، إلا أنه رفض ذلك بشكل قاطع، مطالبًا الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضمان حمايتهم.