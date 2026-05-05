والد شهد ضحية خطيبها: كل من يسيء لابنتي سأقاضيه

قال أحمد عبد الرحمن والد شهد أحمد ضحية خطيبها بـ28 طعنة، إنه لم يجد أي مظاهر للإنسانية أو الرحمة من جانب أسرة المتهم خلال محاولاته للتواصل معهم، مؤكدًا أن ردود أفعالهم كانت صادمة بالنسبة له في ظل ما تمر به ابنته من حالة صحية ونفسية صعبة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور : «أنا شوفت مع الناس دي الأسبوع ده حاجة لا تذكر في الإنسانية ولا الرحمة»، مشيرًا إلى أن والد المتهم لم يكن صاحب قرار، بينما أُحيلت الأمور إلى أحد أقاربه، مضيفًا: «أب مشتت.. القرار مش من دماغه مسلم أخوه حمادة»، لافتًا إلى أنه طلب تدخلهم دون جدوى.

وأضاف والد الضحية أنه لم يجد دعمًا أو استجابة حقيقية، قائلاً: «استنجدت بيه قلتله تعال شوف ابن أخوك عمل إيه ذبحني، قالي وأنا أعملك إيه»، معبرًا عن شعوره بالخذلان، ومؤكدًا أنه لم يعد أمامه سوى اللجوء إلى الله والقضاء، حيث قال: «أنا خلاص ما ليش غير ربنا والقضاء المصري».

كما أشار إلى تعرضه لحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في محافظة الإسكندرية، مؤكدًا: «عاملين حملة عليا وعن بنتي بطريقة مش كويسة جدًا، مطلعينه بطل»، مشددًا على أنه لن يتهاون في الدفاع عن حق ابنته، وأضاف: «كل اللي نزل كلمة عليا وعلى بنتي أنا مقاضيه»، في تأكيد واضح على تمسكه بحقوقه القانونية ورفضه لأي إساءة.