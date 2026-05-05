والد شهد ضحية خطيبها بـ28 طعنة: المتهم هددني شخصيا بنشر صور بنتي

قال أحمد عبد الرحمن والد شهد أحمد ضحية خطيبها بـ28 طعنة، إنّ المتهم لم يكتفِ بتهديد ابنته فقط، بل امتدت تهديداته إليه شخصيًا، موضحًا أن الأمر وصل إلى حد التهديد بنشر صور وتسجيلات، في تصعيد خطير سبق وقوع الجريمة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور: «هددني أنا كمان يا فندم شخصياً»، مشيرًا إلى أنه حاول احتواء الأزمة قبل تفاقمها، حيث تواصل مع والد المتهم وعمه، وتم الاتفاق على محاولة إنهاء الموضوع، قائلًا: «اتصلت بوالده واتصلت بعمه، اتفقوا معايا إن إحنا نخلص الموضوع يوم الجمعة».

وأعرب والد الضحية عن حزنه الشديد لما تعرضت له ابنته، مؤكدًا أن ما حدث تسبب في تحطيم فرحته بها، قائلاً بأسى بالغ: «القمر اللي قدامك دي البني آدم اللي ما عندوش دم ضيع فرحتي، ضيع فرحتي بنتي»، متسائلًا عن ذنبها فيما حدث، ومشددًا على تمسكه بحقها الكامل.

تمسكه بالقصاص العادل



وأكد أحمد عبد الرحمن تمسكه بالقصاص العادل، معبرًا عن ثقته في القضاء المصري، قائلاً: «إحنا عشمانين في القصاص العادل، أنا عشمان في القضاء المصري»، مضيفًا: «دم بنتي غالي عليا جداً، وما يكفينيش مال الدنيا مقابل نقطة دم نزلت منها»، في إشارة إلى رفضه لأي محاولات للتسوية بعيدًا عن القانون.

