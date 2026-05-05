شهد ضحية خطيبها : عايزة حقي .. وشي باظ ودراعي اتشوه

عبّرت شهد أحمد ضحية خطيبها بـ28 طعنة، عن حزنها الشديد بسبب تعرضها لمحاولة قتل من خطيبها السابق، مؤكدة أنها تريد الحصول على حقها: "عايزة حقي، عشان أنا وشي باظ واتشوه ودراعي باظ، دراعي عجز ولا أعرف أشتغل ولا أعرف أعمل أي حاجة تانية".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنها تتعرض للإغماءات دائما بسبب تدهور حالتها الصحية، كما أنها أصبحت تشعر بالخوف من كل الأشخاص حولها، حتى إخوتها، إذ تعتقد في كل مرة يحاولون التواصل فيها معها بأنها خطيبها الذي حاول قتلها، وأنه جاء إليها مرة أخرى لتنفيذ تهديده لها بقتلها: "أنا بموت، أنا كل ما آجي أحاول أقوم أتعدل ع السرير كدة يقوم مغمى عليا تاني، وبقيت أخاف أشوف أخواتي، كل ما حد منهم يخش عليا أتخيله أحمد اللي هو جاي يموتني".

خطيبها كان يرسل رسائل تهديد لها باستمرار

وتابعت، أن خطيبها كان يرسل رسائل تهديد لها باستمرار، وكانت تتجاهل الرد على اتصالاته المتكررة، موضحة: "أنا كنت بحبه، وأنا وهو –اسم خطيبها السابق أحمد- واخدين بعض على حب، بس في حاجات بتكلم بنات، واحد مش محترم، واحد مش مش كويس، ولما كانت تحصل بيني وبينه أي خلافات يقولي هقتلك، يا يقولي يا إما يقولي هحط صورك على صور عريانة مش هخلي حد يعبرك تاني".