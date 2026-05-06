اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل التعليمية الثلاث بدمياط

اعتمد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2026/2025 ، للمراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية العامة والمهنية والثانوية .

حيث شملت الجداول المواد غير المضافة للمجموع والأساسية وفقًا لخطط زمنية محددة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

و وجه " الدكتور حسام الدين فوزى " تعليماته إلى مديرية التربية والتعليم برئاسة الأستاذ ياسر عمارة مدير المديرية، على الاستعداد التام للامتحانات وتجهيز اللجان قبل انطلاق الامتحانات بوقت كافِ بما يضمن توفير مناخ ملائم وآمن للطلاب.

