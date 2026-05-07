بحضور مساعد الوزير.. نهائي دوري مراكز شباب الإسكندرية بنادي أمبروزو

أُقيم نهائي دوري مراكز الشباب بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بين مركز شباب الحرية ومركز شباب بغداد، داخل مركز شباب النصر بمنطقة أمبروزو.

وبدأت الفعاليات بكلمات لكل من الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى زمزم، مساعد وزير الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب، والدكتور محمد عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، والكابتن حسن إسماعيل، المدير التنفيذي لمنطقة كرة القدم فرع الإسكندرية.

وشهد اللقاء حضور الإعلامي أحمد جمال، مذيع قناة أون سبورت، والنائب محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندري السابق وعضو مجلس النواب، والنائب أبو العباس التركي، عضو مجلس النواب السابق، والنائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، والنائب سامح السايح، عضو مجلس النواب السابق.

وجاءت المباراة في أجواء حماسية وسط تشجيع جماهيري كبير من الفريقين، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0)، واستمرت النتيجة نفسها حتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمها مركز شباب الحرية بنتيجة 4-2.

وقام الدكتور مصطفى زمزم، مساعد وزير الشباب والرياضة، بتكريم فريق مركز شباب الحرية، الفائز ببطولة دوري مراكز الشباب في نسخته الحادية عشرة، وتسليمه جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

قال مساعد وزير الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب، أن ختام دوري مراكز الشباب بالإسكندرية يأتي ضمن جهود مستمرة لتطوير مراكز الشباب، على مدار أكثر من 11 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه البطولة تسهم في اكتشاف المواهب في مختلف مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، حيث انتقل عدد من اللاعبين إلى أندية كبرى بالدوري الممتاز، مثل سموحة وطلائع الجيش وحرس الحدود.

وأضاف أن اكتشاف المواهب يحظى باهتمام كبير من وزير الشباب والرياضة، بهدف تحفيز اللاعبين على ممارسة كرة القدم وإعدادهم ليكونوا نواة للاعبين محترفين في الدوريات المحلية والعالمية، على غرار محمد صلاح وعمر مرموش.

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن نسخة هذا العام تميزت بإقامة المباراة النهائية داخل أحد مراكز الشباب بدلًا من الأندية أو المديريات، مشيرة إلى أن البطولة شارك فيها نحو 24 فريقًا، بإجمالي 200 لاعب و220 حكمًا.

وأضافت أن وصول مركز شباب بغداد، وهو مركز من قرية بمنطقة العامرية، إلى المباراة النهائية يُعد مفاجأة كبيرة، ويعكس نجاح البطولة في اكتشاف ورعاية اللاعبين وإعدادهم بشكل متميز.

وأشارت إلى أن جميع الفرق سيتم تكريمها، حيث يحصل المركز الأول على جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه، والمركز الثاني على 75 ألف جنيه، والمركز الثالث على 50 ألف جنيه.