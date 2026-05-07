قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برنامج علاجي وتأهيلي.. الأهلي يعلن عن إصابة مصطفى شوبير
صلى وسبح قبل الغيبوبة.. لميس الحديدي تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة هاني شاكر
وزير البترول من "مستقبل وطن": المنتجات البترولية متوفرة وصيف 2026 آمن
تواجه التزييف العميق.. رد ساخر لـ رئيسة وزراء إيطاليا يُثير جدلًا واسعًا
بعد الجدل حول الجنازة.. هل يطبق QR Code في عزاء هاني شاكر؟| تقرير
شهد أحمد تروي تفاصيل اعتداء خطيبها وتكشف تهديدات وخلافات متصاعدة |فيدية
باريس سان جيرمان يتعادل مع بايرن ميونخ ويتأهل لنهائي دوري الأبطال
انفراجة مرتقبة.. تحركات دبلوماسية باكستانية تقرب واشنطن وطهران من اتفاق محتمل
أخبار التوك شو| أحمد موسى: لا أمان لإسرائيل بعد الضربات على الضاحية الجنوبية وبيروت.. ورئيس هيئة الدواء: نستهدف 3 مليارات دولار صادرات بحلول 2030
اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل التعليمية الثلاث بدمياط
تحركات دبلوماسية متسارعة.. واشنطن تترقب رد طهران وسط مؤشرات على اتفاق قريب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحضور مساعد الوزير.. نهائي دوري مراكز شباب الإسكندرية بنادي أمبروزو

نهائي دوري مراكز الشباب
نهائي دوري مراكز الشباب
أحمد بسيوني

أُقيم نهائي دوري مراكز الشباب بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بين مركز شباب الحرية ومركز شباب بغداد، داخل مركز شباب النصر بمنطقة أمبروزو.

وبدأت الفعاليات بكلمات لكل من الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى زمزم، مساعد وزير الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب، والدكتور محمد عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، والكابتن حسن إسماعيل، المدير التنفيذي لمنطقة كرة القدم فرع الإسكندرية.

وشهد اللقاء حضور الإعلامي أحمد جمال، مذيع قناة أون سبورت، والنائب محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندري السابق وعضو مجلس النواب، والنائب أبو العباس التركي، عضو مجلس النواب السابق، والنائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، والنائب سامح السايح، عضو مجلس النواب السابق.

وجاءت المباراة في أجواء حماسية وسط تشجيع جماهيري كبير من الفريقين، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0)، واستمرت النتيجة نفسها حتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمها مركز شباب الحرية بنتيجة 4-2.

وقام الدكتور مصطفى زمزم، مساعد وزير الشباب والرياضة، بتكريم فريق مركز شباب الحرية، الفائز ببطولة دوري مراكز الشباب في نسخته الحادية عشرة، وتسليمه جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

قال مساعد وزير الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب، أن ختام دوري مراكز الشباب بالإسكندرية يأتي ضمن جهود مستمرة لتطوير مراكز الشباب، على مدار أكثر من 11 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه البطولة تسهم في اكتشاف المواهب في مختلف مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، حيث انتقل عدد من اللاعبين إلى أندية كبرى بالدوري الممتاز، مثل سموحة وطلائع الجيش وحرس الحدود.

وأضاف أن اكتشاف المواهب يحظى باهتمام كبير من وزير الشباب والرياضة، بهدف تحفيز اللاعبين على ممارسة كرة القدم وإعدادهم ليكونوا نواة للاعبين محترفين في الدوريات المحلية والعالمية، على غرار محمد صلاح وعمر مرموش.

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن نسخة هذا العام تميزت بإقامة المباراة النهائية داخل أحد مراكز الشباب بدلًا من الأندية أو المديريات، مشيرة إلى أن البطولة شارك فيها نحو 24 فريقًا، بإجمالي 200 لاعب و220 حكمًا.

وأضافت أن وصول مركز شباب بغداد، وهو مركز من قرية بمنطقة العامرية، إلى المباراة النهائية يُعد مفاجأة كبيرة، ويعكس نجاح البطولة في اكتشاف ورعاية اللاعبين وإعدادهم بشكل متميز.

وأشارت إلى أن جميع الفرق سيتم تكريمها، حيث يحصل المركز الأول على جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه، والمركز الثاني على 75 ألف جنيه، والمركز الثالث على 50 ألف جنيه.

الاسكندرية مراكز الشباب دوري نهائي الحرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

فيروس هانتا

بعد وفاة ثلاثة ركاب.. الأمم المتحدة تعلن إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن هونديوس

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

زيادة اسعار باقات الانترنت وكروت الشحن

زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات

ترشيحاتنا

كيا برايد موديل 2000‏

أسعار كيا برايد موديل 2000 المستعملة في مصر

بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف

وصلة رقص على المسرح.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف

سيارات هجينة من معرض بكين

4 سيارات هجينة من معرض بكين 2026‏.. تفاصيل ‏

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

أسعار كيا برايد موديل 2000 المستعملة في مصر

كيا برايد موديل 2000‏
كيا برايد موديل 2000‏
كيا برايد موديل 2000‏

وصلة رقص على المسرح.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف

بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف
بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف
بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد