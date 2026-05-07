رئيس المكتب الثقافي لسفارة الكويت يزو جامعة الإسكندرية لتعزيز التعاون

أحمد بسيوني

استقبل الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور خالد المحارب، رئيس المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين، والاطلاع على أوضاع الطلبة الكويتيين الدارسين بالجامعة، بحضور الدكتورة هالة مقلد، المدير التنفيذي لإدارة الوافدين.

تناول اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، إلى جانب متابعة أوضاع الطلاب الوافدين من دولة الكويت بمختلف كليات الجامعة، في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر والكويت، وما يجمعهما من تعاون راسخ في مجالات التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص جامعة الإسكندرية على توفير بيئة أكاديمية داعمة ومتكاملة للطلاب الكويتيين وجميع الطلاب الوافدين، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، وأضاف سيادته أن الجامعة تضع رعاية الطلاب الوافدين في مقدمة أولوياتها، من خلال تقديم الدعم الأكاديمي وتوفير بيئة محفزة على التميز والإبداع، إلى جانب تعزيز مشاركتهم في الأنشطة الجامعية المختلفة، كما أكد حرص الجامعة على متابعة أوضاع الطلاب المتواجدين بدولة الكويت وبعض دول الخليج، واتخاذ ما يلزم من إجراءات مرنة تضمن استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع.

   ومن جانبه، أعرب الدكتور خالد المحارب عن سعادته بزيارة جامعة الإسكندرية العريقة، موجّهًا الشكر لإدارتها على جهودها في تقديم تعليم متميز وفقًا للمعايير الدولية، وحرصها على تنمية مهارات الطلاب وصقل قدراتهم العلمية والعملية، وأشار إلى أن دولة الكويت تولي اهتمامًا كبيرًا بإيفاد طلابها للدراسة في الجامعات العربية المرموقة لاسيما جامعة الإسكندرية، مؤكدًا حرص المكتب الثقافي على التواصل المستمر مع الجامعات المصرية لمتابعة شؤون الطلبة الكويتيين، بما يضمن جودة مخرجات العملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج العلمية لهم.

