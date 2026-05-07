استشهاد 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة

ارتفع عدد القتلى في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى 9 أشخاص، منهم 4 في شمال القطاع، و1 في جنوبه، إضافة إلى 4 متأثرين بجروحهم.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات إسرائيلية وسط مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين قرب موقف جباليا في شارع الوحدة بحي الدرج وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطن، وإصابة آخرين، نقلوا جميعا إلى المستشفى المعمداني".

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية أن عدد القتلى في قطاع غزة وصل الى هذا الحد خلال الساعات الـ24 الماضية.