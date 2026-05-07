حملة أمنية في لوس أنجلوس تسفر عن اعتقال 18 شخصاً وضبط كميات كبيرة من المخدرات

أعلنت السلطات الاتحادية الأمريكية، الأربعاء، توقيف 18 شخصاً على خلفية اتهامات تتعلق بالاتجار بمواد مخدرة غير قانونية، من بينها الفنتانيل والميثامفيتامين، وذلك خلال حملة أمنية استهدفت محيط إحدى الحدائق في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا.

وجرت العمليات الأمنية في منطقة “ماك آرثر بارك”، وهي حي مكتظ بالسكان والمهاجرين يقع غرب وسط لوس أنجلوس، وكانت قد شهدت خلال الصيف الماضي انتشاراً محدوداً لقوات اتحادية وعناصر من الحرس الوطني ضمن إجراءات أمنية مرتبطة بملفات الهجرة والجريمة.

ووفقاً لمكتب المدعي العام الأمريكي، أسفرت المداهمات الأخيرة عن ضبط نحو 18 كيلوغراماً من مادة الفنتانيل داخل أحد المنازل، في واحدة من أكبر الكميات التي تمت مصادرتها خلال العملية.

وتشتبه السلطات في أن اثنين من الموقوفين، وهما زوجان يقيمان في جنوب لوس أنجليس، كانا يشكلان المصدر الرئيسي للمخدرات التي يجري توزيعها في المنطقة، حيث كانت المواد المخدرة تُخزن داخل متاجر قريبة قبل نقلها إلى مروجي المخدرات في الشوارع.

وأظهرت مشاهد جوية بثتها وسائل إعلام أمريكية انتشاراً مكثفاً للعناصر الأمنية أمام مجموعة من المحال التجارية المقابلة للحديقة، فيما بدا أحد العناصر وهو يستخدم منشاراً كهربائياً لفتح جدار أحد المتاجر خلال عملية التفتيش.

كما تداول مستخدمون على منصة “إكس” مقاطع فيديو توثق مشاركة عناصر من شرطة لوس أنجلوس في الحملة الأمنية، إلى جانب تنفيذ مداهمة لمنزل يقع داخل حي سكني، ضمن سلسلة التحركات التي نفذتها السلطات لتعقب شبكات الاتجار بالمخدرات في المدينة.

وتأتي هذه الحملة في وقت تكثف فيه السلطات الأمريكية جهودها لمواجهة انتشار مادة الفنتانيل، التي تعد من أخطر المواد الأفيونية الاصطناعية، والمتهمة بالتسبب في ارتفاع معدلات الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.