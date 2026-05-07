أسعار النفط تسترد توازنها وسط شكوك الأسواق حيال فرص نجاح اتفاق السلام

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا بنحو دولار واحد في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، لتعوض جزءًا من خسائرها الحادة التي منيت بها في الجلسة السابقة، حيث بدأ المستثمرون في تقييم مدى واقعية وفرص نجاح مقترح السلام في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.9% (88 سنتًا) لتصل إلى 102.15 دولار للبرميل؛ فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.2% (1.12 دولار) مسجلاً 96.20 دولار للبرميل.

يأتي هذا الارتداد بعد هبوط حاد تجاوز 7%، يوم الأربعاء، حين هوت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين مدفوعة بتفاؤل حذر بإنهاء الحرب إلا أن الأسواق قلصت خسائرها لاحقًا عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر فيها أن الوقت "لا يزال مبكرًا" لإجراء محادثات مباشرة مع طهران، بينما وصف برلماني إيراني بارز المقترح الأمريكي بأنه "قائمة أمنيات" أكثر من كونه واقعًا ملموسًا.

وأشار هيرويوكي كيكوكاوا، كبير الاستراتيجيين في "نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت"، إلى أن سيناريو بقاء الأسعار مرتفعة هو الأرجح، قائلاً: "بينما من المتوقع استمرار مفاوضات السلام حتى القمة الأمريكية الصينية الأسبوع المقبل، فإن الآفاق لما بعد ذلك تظل غير واضحة".

وتدرس طهران مقترحًا ينهي الحرب رسميًا، لكنه لا يعالج المطالب الأمريكية بوقف البرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.

أما عن الوساطة الباكستانية، أشارت مصادر إلى القرب من اتفاق على مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء النزاع حتى في حال التوصل إلى اتفاق.

و يرى الخبراء أن إمدادات النفط قد تشهد مزيدًا من التراجع في الأسابيع المقبلة؛ نظرًا للوقت الذي ستستغرقه الشحنات لاستئناف رحلاتها من الخليج والوصول إلى المصافي العالمية، مما سيجبر شركات النفط على الاستمرار في السحب من المخزونات لتلبية الطلب الصيفي الذروي.

وأظهرت البيانات الصادرة أمس الأربعاء استمرار انخفاض المخزونات الأمريكية من الخام والوقود، حيث تراجع مخزون الخام بمقدار 2.3 مليون برميل ليصل إلى 457.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، في محاولة من الدول لتعويض نقص الإمدادات الناتج عن الأزمة الإيرانية.