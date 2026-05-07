الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جامعة الإسكندرية تستقبل سفير بيرو لبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي

أحمد بسيوني

استقبل الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة، السفير ميجيل اليمان أورتياجا، سفير جمهورية بيرو بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي المشترك بين الجامعة ونظيراتها في بيرو.

حضر اللقاء الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي عبد المحسن، المشرف على مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة جيهان جويفل، مساعد رئيس الجامعة لشئون تدويل التعليم.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم بالسفير في رحاب جامعة الإسكندرية، مؤكدًا حرص الجامعة على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية في بيرو، من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتفعيل المشروعات البحثية المشتركة في مجالات الطب، والهندسة، والقانون، والاقتصاد، والآثار، والعلوم الإنسانية، إلى جانب بحث فرص استقبال طلاب من بيرو للدراسة بجامعة الإسكندرية، وإتاحة برامج للتبادل الطلابي والثقافي، كما أشار إلى ما تتمتع به الجامعة من شراكات دولية متميزة وبرامج دراسات مشتركة ومزدوجة مع كبرى الجامعات العالمية ذات التصنيفات المتقدمة.

وسلّط سيادته الضوء على إمكانات مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بكلية الآداب، ودوره في دعم التواصل الثقافي، إلى جانب ما توفره حاضنة جامعة الإسكندرية للتكنولوجيا (Alexandria University Technology Park) من بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال.

ومن جانبه، أعرب السفير ميجيل اليمان أورتياجا عن تقديره للمستوى الأكاديمي المتميز لجامعة الإسكندرية، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية المصرية، وبصفة خاصة جامعة الإسكندرية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية، ويعكس مكانة الجامعة كمنصة إقليمية للتعاون العلمي الدولي.

