قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار الصباح .. ردّدها الآن ولا تتكاسل عنها
الحكومة: التعامل مع 205 آلاف شكوى وطلب خلال أبريل عبر المنظومة الموحدة
أكثر من الكتب والدراسات.. خبيرة: الدراما التليفزيونية أداة مؤثرة في تشكيل وعي الجمهور | فيديو
محمد صلاح يقترب من الانضمام لاتليتكو مدريد | تفاصيل
أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل
بطولات وشهامة الأهالي.. رجال المطافىء خلال إخماد وتبريد مصنع للقطن بالمحلة.. صور
تقليل الأسمدة الكيماوية وزيادة الإنتاج النظيف.. الزراعة تتحرك نحو المستقبل الأخضر
قوات الإنقاذ النهري بالغربية تنتشل جثمان شاب غرق في ترعة السنطة والأمن يحقق
ندوة حول مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن السحاب بمجمع البحوث الإسلامية
بحثا تطورات الأوضاع بالمنطقة.. قطر تجدّد دعمها للإمارات في مواجهة التهديدات الإرهابية
صادراتنا من الملابس الجاهزة تقفز 10% لتصل إلى 862 مليون دولار في الربع الأول 2026
خطورة الإفراط في استخدام المكملات الغذائية دون إشراف طبي.. خبير يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائبتا التضامن والصحة تبحثان تعزيز جهود المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

عقدت مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان، اجتماعًا  لبحث ملفات العمل المشترك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومتابعة الموقف التنفيذي لمحاور التعاون، مع مناقشة سبل تعزيز الجهود خلال المرحلة المقبلة.

القضية السكانية 

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، حيث تم استعراض الجهود المبذولة ضمن المشروع، إلى جانب متابعة التكامل مع الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وموقف عيادات تنمية الأسرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والبالغ عددها 65 عيادة، و تم إنجازه في تجهيز عيادات المرحلة الثالثة من المشروع، حيث جرى تجهيز 26 عيادة من إجمالي 40 عيادة مستهدفة في 13 محافظة، مع متابعة جاهزيتها من حيث الكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة لدعم خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية.

اقرأ ايضا: https://www.elbalad.news/6961580

وأكد الاجتماع أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك رئيسي في تنفيذ مستهدفات التنمية السكانية، مع العمل على إعداد خريطة شاملة للمؤسسات العاملة في مجالات الصحة الإنجابية وصحة المرأة والأسرة، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات والوصول إلى الفئات المستهدفة.

تعزيز التعاون في مجال التوعية بالقضية السكانية

كما ناقش الاجتماع تعزيز التعاون في مجال التوعية بالقضية السكانية من خلال الرائدات الاجتماعيات والمثقفات الصحيات، مع التركيز على تدريبهن على الرسائل الصحية وتطوير مهارات التواصل، لضمان وصول التوعية إلى أكبر عدد من المستفيدين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وتطرق الاجتماع إلى التعاون في خدمات الكشف المبكر والرعاية الصحية، لا سيما ما يتعلق بسرطان عنق الرحم، من خلال بروتوكولات مشتركة لتوفير الخدمات الطبية وتجهيز العيادات بالأجهزة اللازمة.

وأكدت مرجريت صاروفيم أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في التعامل مع الملف السكاني تقوم على نهج متكامل لتنمية الأسرة، يشمل تأهيل الشباب المقبلين على الزواج، وتنمية الطفولة المبكرة، ودعم التمكين الاقتصادي للأسر، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الأسري.

فيما أوضحت عبلة الألفي أن القضية السكانية تأتي على رأس أولويات الدولة، نظرًا لارتباطها بالتنمية الشاملة، مشيرة إلى تحسن مؤشرات تنظيم الأسرة وكفاءة الخدمات، مع التأكيد على أهمية التوعية بخفض معدلات الحمل غير المخطط، وتعزيز المباعدة بين الولادات، ودعم الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية، والاهتمام بصحة الطفل.

مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ملفات ة الأسرة المصرية التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيفية الوقاية منه؟

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الدولار

هبوط مفاجئ في أسعار الدولار.. وهذه قيمته في بنك مصر

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

ميلانيا وترامب

سخرت من زوجها.. ميلانيا ترامب تشعل موجة من الضحك داخل البيت الأبيض

الخطيب

مفاجأة.. شبانة: الأهلي يفكر جدياً في عدم المشاركة بالكونفدرالية

الصلاة الجهرية

هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. اعرف الحكم الشرعي

ترشيحاتنا

الدكتورة داليا الأتربي

النائبة داليا الأتربي: دعم مصر لأمن الخليج نهج ثابت يعكس ارتباطه بالأمن القومي العربي

النائب جرجس لاوندي

برلماني: العلاقات المصرية الإماراتية تجسّد وحدة المصير بين «شعب واحد»

النائب محمد أبو العلا

العربي الناصري: نحتاج اصطفافًا عربيًا موحدًا لمواجهة الاعتداءات على الدول العربية

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد