الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الشكاوى الحكومية تتعامل مع آلاف الشكوى بشأن الإسكان والحماية الاجتماعية

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

وشملت جهود المنظومة قطاع الحماية الاجتماعية؛ حيث أوضح الدكتور طارق الرفاعي من خلال التقرير، أنه اتساقًا مع جهود الدولة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز شبكات الأمان المجتمعي، وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 11.2 ألف شكوى وطلب وبلاغ. 

وقد تنوعت التدخلات المنفذة وفقًا لطبيعة كل حالة؛ حيث تم إصدار وإعادة تفعيل 2671 بطاقة "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة وتوجيه 1522 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن عدم الاستحقاق لفحصها، إنهاء إجراءات استخراج 564 بطاقة خدمات متكاملة، صرف 389 مساعدة مالية لمواطنين تعرضوا لظروف معيشية طارئة أو استثنائية، تقديم الدعم اللازم لعدد 316 مواطنًا من ذوي الهمم، التدخل لإنقاذ 31 مواطنًا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية لتلقي الرعاية الصحية والاجتماعية، وغير ذلك.

وفيما يخص دعم ومساندة أصحاب المعاشات، أفاد "الرفاعي" بأنه في ضوء الاهتمام بشكاوى وطلبات أصحاب المعاشات، وحرصًا على صون حقوقهم التأمينية وتيسير حصولهم على مستحقاتهم؛ تلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  8005 شكاوى وطلبات واستفسارات وتم التعامل معها.

وتناول الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أيضًا جهود المنظومة فيما يتعلق بشكاوى وبلاغات الطوارئ، مؤكدًا أنه تجسيدًا لثقافة المشاركة المجتمعية ودعمًا لانتظام المرافق العامة، تفاعلت المنظومة مع 3152 شكوى وبلاغا تتعلق بالسلامة العامة. وقد بادرت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والتنمية المحلية، والبيئة باتخاذ إجراءات عاجلة فور ورود الشكاوى والبلاغات، مما أسهم في سرعة الصيانة وإزالة أسباب الشكاوى وتوثيق التدخلات لضمان الفاعلية.

وبالنسبة لقطاعي الإسكان والمرافق، والتي أولتهما المنظومة أهمية قصوى خلال شهر أبريل الماضي، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه في إطار المساعي الرامية لتعزيز استدامة الخدمات الأساسية في قطاعي الإسكان والمرافق والنهوض بجودتها؛ استقبلت المنظومة خلال الشهر 33.5 ألف شكوى وطلب واستفسار، وتم توجيهها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات، والجهات المختصة؛ حيث تلقت المنظومة 25.7 ألف شكوى وطلب واستفسار مرتبط بقطاع الإسكان، وقامت وزارة الإسكان، والجهات والمحافظات المعنية؛ بفحصها ودراستها والتعامل، وتمكنت من حسم 9563 شكوى وبلاغًا بشأن المخالفات الإنشائية، والرد على 4176 شكوى وطلبًا بشأن تخصيص الوحدات السكنية ضمن المشروعات القومية، فضلا عن حسم 1112 شكوى واستفسارًا متعلق بتراخيص البناء.

وفيما يتعلق بقطاع المرافق، تم التعامل مع 7795 شكوى وطلبًا وبلاغًا في أبريل الماضي؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمحافظات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الشكاوى الواردة.

 وتم حسم 23.2 ألف شكوى بقطاعي الإسكان والمرافق. 

