مفاجأة في الأهلي.. اتجاه جديد للاعتماد على كوادر مصرية بدل الخبرات الأجنبية

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عبر برنامج “ملعب ON” عن تطورات جديدة داخل ملف فريق السكاوتنج بالنادي الأهلي، بشأن خطة اختيار المسؤول عن إدارة قطاع التعاقدات والاستكشاف خلال الفترة المقبلة.

وقالت ريهام حمدي، إن الاتجاه الأول داخل النادي كان يميل إلى التعاقد مع اسم أوروبي كبير هو سفين ميسلينتات، والذي سبق له العمل في أندية كبرى مثل بوروسيا دورتموند وأرسنال، مشيرة إلى أن المفاوضات كانت تسير بشكل جيد قبل أن تتوقف بشكل مفاجئ.

وأضافت أن الاتجاه داخل الأهلي تغيّر بشكل كامل خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبح هناك توجه قوي للاعتماد على كفاءات مصرية لإدارة هذا الملف، بدلًا من التعاقد مع خبرات أجنبية.

وأشارت إلى أن اسمًا مصريًا بات مطروحًا بقوة خلال الأيام الماضية لتولي المهمة، في إطار سياسة جديدة داخل النادي تهدف إلى الاعتماد على العناصر الوطنية في المناصب الفنية والإدارية خلال المرحلة المقبلة.