برلماني يطالب بحلول عاجلة لأزمات الإسكان والصرف الصحي بالإسماعيلية

شارك النائب موسى خالد موسى، عضو مجلس النواب، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي.

وذلك بحضور اللواء أركان حرب نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بالمحافظة.



وخلال كلمته، استعرض النائب عددًا من القضايا المهمة التي تمثل أولوية لأهالي الإسماعيلية، في مقدمتها ملف الحيز العمراني وتراخيص البناء، مؤكدًا أن الضوابط الحالية تؤثر بشكل مباشر على ارتفاع أسعار الإيجارات، ومطالبًا بإعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين تنظيم العمران والتيسير على المواطنين.

كما طالب النائب بضرورة مراجعة رسوم التصالح في القرى بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للأهالي، ويسهم في تخفيف الأعباء عنهم، إلى جانب التأكيد على أهمية سرعة تنفيذ قرارات الإزالة للمباني الصادر لها قرارات، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعًا لوقوع أي حوادث.

وتطرق موسى خالد موسى إلى أزمة عدم تشغيل مشروع الصرف الصحي بقرى الضبعية وعين غصين رغم مرور أكثر من خمس سنوات على بدء التنفيذ، مطالبًا بسرعة الانتهاء من الأعمال ودخول المشروع الخدمة في أقرب وقت.



كما سلط الضوء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه في قرية الحجاز ومنطقة الكيلو 2، وما تسببه من أضرار للأهالي، مشددًا على ضرورة التدخل العاجل من الجهات المختصة لحل الأزمة.

وفي ختام كلمته، توجه النائب بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الإسماعيلية على تعاونه المستمر مع نواب المحافظة وحرصه على التواصل الدائم، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح دائمًا لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها.

وشدد النائب على استمراره في متابعة هذه الملفات مع الجهات المعنية، في إطار السعي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الإسماعيلية وتلبية احتياجاتهم بشكل عاجل.