عدوان إسرائيلي مكثف على النبطية يسفر عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى

شهدت مدينة النبطية اليوم /الخميس/ تصعيداً جوياً إسرائيلياً عنيفاً، أسفر عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى إضافة إلى دمار كبير في المباني والمنازل والبنى التحتية.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية حي المسلخ في مدينة النبطية بغارة عنيفة طالت مبنى سكنياً ودمرته بالكامل، فيما نفذت مسيّرة اسرائيلية غارة أخرى في محيط المدرسة الإنجيلية في المدينة.

وبعد أقل من خمس دقائق، عاودت المقاتلات الحربية الإسرائيلية شن غارة جديدة على مبنى سكني في محيط المدرسة الإنجيلية ؛ ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار فادحة بالمباني السكنية والمحال التجارية المجاورة بالإضافة إلى قطع الطريق الرئيسية باتجاه النبطية الفوقا.

كما نفذت مسيّرة إسرائيلية غارتين على منطقة تول – النبطية ؛ مما أدى إلى إصابة شخصين وتضرر سيارة إسعاف بشكل كبير..كما استهدفت غارة أخرى حي القلعة في بلدة خاروف مما أسفر عن تدمير منزل.

كما استهدفت مسيرة إسرائيلية بصاروخ موجه دراجة نارية عند مفترق بلدة بريقع؛ ما أدى إلى سقوط شهيد فيما أدت غارة جوية استهدفت بلدة الدوير بعيد إلى تدمير منزل وإلحاق أضرار واسعة بعشرات المنازل والمحال التجارية.